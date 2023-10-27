سياسة
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طائرة حربية صينية تقترب من قاذفة أمريكية بسرعة كبيرة وبمسافة قصيرة
نشرت القيادة الأمريكية بمنطقة المحيطين الهندي والهادي، صوراً لطائرة صينية اقتربت من قاذفتها لمسافة قريبة جداً فوق بحر الصين الجنوبي.
طائرة حربية صينية تقترب من قاذفة أمريكية بسرعة كبيرة وبمسافة قصيرة
الولايات المتحدة ترصد مقاتلة حربية صينية قريبة من قاذفة أمريكية لمسافة 3 أمتار / صورة: AA
27 أكتوبر 2023

قالت الولايات المتحدة، الجمعة، إن مقاتلة حربية صينية اقتربت من قاذفة أمريكية لمسافة 3 أمتار فوق بحر الصين الجنوبي، مما شكَّل خطر وقوع حادث.

وأفاد بيان أصدرته القيادة الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادي، بأن "طائرة حربية تابعة للجيش الصيني اعترضت بشكل غير آمن طائرة قاذفة أمريكية كانت تحلق فوق بحر الصين الجنوبي في إطار القانون الدولي".

وأوضح البيان أن "الطائرة الصينية اقتربت من الطائرة الأمريكية بسرعة كبيرة وغير منضبطة، وحلَّقت على مسافة 3 أمتار منها، حيث شكَّل ذلك خطر اصطدام الطائرتين.

وإزاء البيان الأمريكي لم يصدر أي بيان فوري من الصين بشأن الحادث، فيما لم يتضمن البيان الأمريكي أي تفاصيل عن نوع القاذفة.

ولطالما، طالبت الصين باعتبار معظم بحر الصين الجنوبي جزءاً من مياهها الإقليمية، لكنّ الولايات المتحدة رفضت، إلى جانب دول أخرى، هذا المطلب، مما أدى إلى نزاعات إقليمية طويلة الأمد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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