قالت الولايات المتحدة، الجمعة، إن مقاتلة حربية صينية اقتربت من قاذفة أمريكية لمسافة 3 أمتار فوق بحر الصين الجنوبي، مما شكَّل خطر وقوع حادث.

وأفاد بيان أصدرته القيادة الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادي، بأن "طائرة حربية تابعة للجيش الصيني اعترضت بشكل غير آمن طائرة قاذفة أمريكية كانت تحلق فوق بحر الصين الجنوبي في إطار القانون الدولي".

وأوضح البيان أن "الطائرة الصينية اقتربت من الطائرة الأمريكية بسرعة كبيرة وغير منضبطة، وحلَّقت على مسافة 3 أمتار منها، حيث شكَّل ذلك خطر اصطدام الطائرتين.

وإزاء البيان الأمريكي لم يصدر أي بيان فوري من الصين بشأن الحادث، فيما لم يتضمن البيان الأمريكي أي تفاصيل عن نوع القاذفة.

ولطالما، طالبت الصين باعتبار معظم بحر الصين الجنوبي جزءاً من مياهها الإقليمية، لكنّ الولايات المتحدة رفضت، إلى جانب دول أخرى، هذا المطلب، مما أدى إلى نزاعات إقليمية طويلة الأمد.