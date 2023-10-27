فاقم العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول من تداعيات الأزمة الصحية والبيئية في قطاع غزة، جرّاء الإجراءات غير المسبوقة التي اتُّخذت كخطوات عقابية ضد 2.3 مليون نسمة، والتي مسّت بالأمور الحياتية الأساسية مثل المياه والكهرباء والمواد الغذائية.

وتتراكم القمامة في مختلف مناطق القطاع، في ظل صعوبة تنقل الطواقم الفنية التابعة لمؤسسات البلدية؛ بسبب القصف الإسرائيلي، ونقص الوقود اللازم لتشغيل السيارات والمركبات الخاصة بجمع النفايات وترحيلها إلى المكبات المركزية في القطاع.

وإلى جانب ذلك، يعيش المشهد البيئي في القطاع أيضاً ظروفاً هي الأقسى والأصعب؛ جرّاء تكدس النازحين بالآلاف في المدارس والمستشفيات، الأمر الذي ينعكس سلباً على الواقع الحياتي والبيئي بشكلٍ شامل خلال فترة ما يقارب ثلاثة أسابيع.

وتعيش المؤسسة الصحية ظروفاً صعبة، نتيجة نفاد الوقود بشكلٍ تام من مستودعات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، وتوقف عدد كبير من المشافي والمراكز الصحية عن تقديم الخدمة، فيما تعمل المؤسسات المتبقية بالحدّ الأدنى.

ووفقاً لما وثَّقته وزارة الصحة على مدار أيام الحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع، فإنّ للظروف البيئية والصحية الصعبة انعكاسات وتداعيات سلبية على الصعيد الوبائي بين السكان، أدّت إلى انتشار بعض الأمراض والأوبئة وتحديداً الجلدية منها.

تحذيرات من انتشار الأوبئة

ويؤكد الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية أشرف القدرة، على تسجيل حالات مَرضية بفعل التكدس الكبير في المستشفيات ومراكز الإيواء وحالة التلوث البيئي من غياب التعقيم، والنقص الكبير في المعدات والأدوية والمستهلكات الطبية وانقطاع التيار الكهربائي.

ويقول القدرة لـTRT عربي، إنّ "المنظومة الصحية انهارت بالكامل في ضوء الحصار الإسرائيلي المشدّد على القطاع، منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة ومنع إدخال الوقود والمساعدات اللازمة التي تحتاج إليها المؤسسة الصحية لتقديم الخدمات اللازمة للجرحى".

ويشير إلى أنّ الوقود نفد بشكلٍ تام من مستودعات الوزارة، إذ تحتاج مشافي غزة إلى 87 ألف لتر يومياً، بإجمالي شهري يزيد على مليوني لتر، لتغطية تشغيل المولدات وسيارات الإسعاف وغيرها من الاحتياجات الخاصة بالمنظومة الصحية الحكومية في القطاع.

ويحذّر الناطق باسم وزارة الصحة من المخاطر المترتبة على انقطاع التيار الكهربائي وآثارها على صعيد تحلّل الجثث قبل دفنها، وانتشار الأمراض والأوبئة بين صفوف النازحين في مراكز الإيواء، سواء كان ذلك في المدارس أو حتى في المراكز والمستشفيات.

ووفق المكتب الإعلامي الحكومي، فقد بلغ عدد النازحين نحو مليون و400 ألف نازح بسبب العدوان الإسرائيلي، بنسبة تصل إلى 70% من سكان القطاع، كما أعلن أنّ أكثر من 181 ألف وحدة سكنية تضرّرت، منها أكثر من 20 ألف وحدة سكنية هدمها الاحتلال بشكل كامل أو باتت غير صالحة للسكن.

البلديات على وشك التوقف

بدوره، يقول حسني مهنا، الناطق باسم بلدية مدينة غزة، كبرى البلديات في القطاع، إنّ الخدمات التي تقدمها مجالس البلدية على وشك التوقف، جراء أزمة نقص الوقود الحاصلة ومنع إدخالها من الاحتلال الإسرائيلي منذ قرابة 21 يوماً، وعدم وجود أي مصادر محلية.

ويضيف مهنا لـTRT عربي، أنّ خدمات ترحيل القمامة ستتوقف على الأرجح خلال فترة ما بين يومين إلى ثلاثة أيام على الأكثر؛ بسبب توقف المركبات عن العمل جراء نفاد الوقود وعدم إدخال أي كميات جديدة على مدار أيام العدوان الإسرائيلي على القطاع.

ويشير إلى أنّ بلدية غزة ترحّل يومياً ومنذ بداية العدوان قرابة 800 طن من النفايات بزيادة إجمالية 250 طناً عن الأيام العادية، وذلك نظراً لحالة النزوح التي جرت من مناطق شمالي القطاع الذي يضم مدناً عدّة، نحو مدينة غزة ونحو المستشفيات ومراكز الإيواء والمدارس المختلفة.

ويلفت مهنا إلى أنّ الطواقم العاملة تعمل على مراكمة النفايات في منطقتين في غزة، بسبب صعوبة الوصول إلى المكبّ الرئيسي، الواقع في منطقة جحر الديك أقصى شرقي المدينة وعلى مقربة من الأراضي المحتلة عام 1948، والخشية من تعرضهم للاستهداف من قوات الاحتلال.

ويحذّر الناطق باسم بلدية مدينة غزة، من خطورة المشهد على الصعيد البيئي وإمكانية تعرّض السكان لمخاطر صحية، في ضوء حالة الشلل التي أصابت كثيراً من القطاعات الخاصة بالبلديات، وغياب الوقود وانعكاسه على القطاعات، مثل قطاع المياه ووصولها للأحياء.

ويبيّن أنّ نسبة العجز المائي حالياً في ضوء انقطاع كثير من المحطات والمضخات عن العمل ووقف الاحتلال ضخ المياه عبر الأراضي المحتلة إلى القطاع، تقدَّر بنحو 70%، وسط توقع إمكانية تسرب مياه الصرف الصحي إلى الشوارع بسبب انقطاع الكهرباء.

إشكالية الجثث.. عوامل تلوث جديدة

ويُعد تراكم الجثث أسفل أنقاض المنازل والمباني في القطاع من الإشكاليات البيئية التي تواجه الجهات الحكومية والبلدية والصحية في غزة، وذلك بسبب عدم وجود معدّات كافية لاستخراجها، وصعوبة التنقل، وتعمد الاحتلال استهداف طواقم الدفاع المدني.

وحول هذه المشكلة، يقول رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة سلامة معروف، إنّ وجود قرابة 1555 مفقوداً أسفل أنقاض المنازل، غالبيتهم عبارة عن شهداء تحللت جثثهم، يؤدي إلى تفاقم الأزمة البيئية والصحية التي تعصف بالقطاع بشكلٍ كبير خلال الفترة الحالية.

وهو ما أكدته منظمة الصحة العالمية، اليوم (الجمعة)، إذ قال مسؤول فيها إنّ المنظمة تلقت تقديرات بأنّه لا يزال هناك ما لا يقل عن 1000 جثة تحت الأنقاض في غزة لم يُتعرف عليها، ولم تُسجَّل بعد ضمن عدد القتلى.

وطالب معروف في حديثه مع TRT عربي بتحرك فوري من المؤسسات الدولية والأممية، لإدخال الوقود اللازم لتشغيل مولدات المستشفيات، وتشغيل آبار المياه، وتحريك مركبات جمع النفايات بما يقلل من حالة التلوث البيئي القائمة في القطاع على مدار الأسابيع الأخيرة.

ويشدّد على أنّ التداعيات المترتبة على ما يحصل من عدوان إسرائيلي شامل وواسع، كارثية، مسّت بالصحة العامة وبالمشهد البيئي، وهو ما يتضح من خلال انعدام مقومات المحافظة على النظافة الشخصية عبر انقطاع المياه أو حتى اختلاطها بمياه الصرف الصحي.

ويشير رئيس المكتب الإعلامي الحكومي إلى أنّ المياه المتوفرة حالياً غير معالَجة ولا تصلح للشرب، وهو الأمر الذي يدفع السكان نحو شراء المياه المحلّاة من الباعة المتجولين، خصوصاً أنّ المياه بالكاد تصل إلى الأحياء في ضوء عدم عمل محطات المعالجة وانقطاع التيار الكهربائي.