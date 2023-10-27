التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظيره الصومالي حسن شيخ محمود، الجمعة، في مدينة إسطنبول.

وحضر اللقاء، الذي جرى في قصر دولمة بهتشة وسط إسطنبول، من الجانب التركي وزير الدفاع يشار غولر ووزير الصناعة والتكنولوجيا محمد فاتح كاجر إلى جانب الوفد الصومالي.

ولم يصدر أي بيان رسمي حول المسائل والقضايا التي بحثها الجانبان.

وفي 13 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، عقدت المجموعة الخماسية (مجموعة التشاور الصومالية) (QUINT) اجتماعها الرابع في العاصمة التركية أنقرة.

وبحسب بيان وزارة الخارجية التركية بحث المجتمعون الأوضاع الراهنة في الصومال ولا سيما الأمنية والسياسية والإنسانية، وسبل تحقيق الاستقرار.

وصدر عن الاجتماع بيان أكد دعم جهود الصومال من أجل تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة، والإشادة بالجيش الوطني الصومالي تحت إمرة الرئيس حسن شيخ محمود في مكافحته تنظيم حركة "الشباب الإرهابية".