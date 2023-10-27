سياسة
2 دقيقة قراءة
إسطنبول.. أردوغان يلتقي نظيره الصومالي حسن شيخ محمود
التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظيره الصومالي حسن شيخ محمود في قصر دولمة بهتشة بإسطنبول، في لقاء مغلق حضره من الجانب التركي وزير الدفاع يشار غولر ووزير الصناعة والتكنولوجيا محمد فاتح كاجر إلى جانب الوفد الصومالي.
إسطنبول.. أردوغان يلتقي نظيره الصومالي حسن شيخ محمود
أردوغان يلتقي الرئيس الصومالي في إسطنبول / صورة: AA
27 أكتوبر 2023

التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظيره الصومالي حسن شيخ محمود، الجمعة، في مدينة إسطنبول.

وحضر اللقاء، الذي جرى في قصر دولمة بهتشة وسط إسطنبول، من الجانب التركي وزير الدفاع يشار غولر ووزير الصناعة والتكنولوجيا محمد فاتح كاجر إلى جانب الوفد الصومالي.

ولم يصدر أي بيان رسمي حول المسائل والقضايا التي بحثها الجانبان.

وفي 13 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، عقدت المجموعة الخماسية (مجموعة التشاور الصومالية) (QUINT) اجتماعها الرابع في العاصمة التركية أنقرة.

وبحسب بيان وزارة الخارجية التركية بحث المجتمعون الأوضاع الراهنة في الصومال ولا سيما الأمنية والسياسية والإنسانية، وسبل تحقيق الاستقرار.

وصدر عن الاجتماع بيان أكد دعم جهود الصومال من أجل تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة، والإشادة بالجيش الوطني الصومالي تحت إمرة الرئيس حسن شيخ محمود في مكافحته تنظيم حركة "الشباب الإرهابية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us