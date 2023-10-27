أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الجمعة، ارتفاع حصيلة قتلى الغارات الإسرائيلية على القطاع، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول إلى 7326 فلسطينياً، بينهم 3038 طفلاً و1726 سيدة و414 مسناً.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للمتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة، من مستشفى الشفاء بمدينة غزة.

وقال القدرة إن "حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بلغت 7326 شهيداً، منهم 3038 طفلاً، و1726 سيدة، و414 مسناً، إضافة إلى إصابة 18967 مواطناً بجراح مختلفة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري".

وأشار إلى أن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 41 مجزرة في الساعات الماضية راح ضحيتها 298 شهيداً أغلبيتهم من النازحين إلى جنوب قطاع غزة التي يزعم الاحتلال الإسرائيلي أنها آمنة".

واتهم القدرة إسرائيل بـ"تعمّد ارتكاب 772 مجزرة بحق العائلات"، مضيفاً: "تلقينا 1700 بلاغ عن مفقودين منهم 940 طفلاً ما زالوا تحت الأنقاض".

استهداف المنظومة الصحية

وكشف القدرة أن "الانتهاكات الإسرائيلية ضد المنظومة الصحية أدت إلى استشهاد 104 من الكوادر الطبية وتدمير 25 سيارة إسعاف وخروجها عن الخدمة".

وقال إن "الاحتلال الإسرائيلي تعمّد استهداف 57 مؤسسة صحية، وإخراج 12 مستشفى و32 مركز رعاية أولية عن الخدمة، جرّاء الاستهداف أو عدم إدخال الوقود".

وتابع القدرة أن "استمرار سياسة التقطير في إدخال المساعدات الطبية لا تسعف المنظومة الصحية وتدفع بمزيد من الضحايا".

وحذّر من أن "عدم دخول الوقود بشكل فوري لكل المستشفيات يهدد حياة آلاف الجرحى والمرضى الذين يحتاجون الخدمات المنقذة للحياة".

واعتبر أن إسرائيل "تستخدم عدم إدخال الإمدادات الطبية والوقود للمستشفيات كسلاح إضافي لتوسيع محرقة غزة".

"العقاب الجماعي"

من ناحيتها، أكدت متحدثة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان رافينا شامداساني، عدم وجود مكان آمن في قطاع غزة جراء الغارات الإسرائيلية المدمرة المتواصلة منذ 21 يوماً.

وأشارت في مؤتمر صحفي إلى أضرار كبيرة لحقت بالبنية التحتية في غزة المكتظة بالسكان وخسائر بالأرواح، واصفة ما يحدث بأنه "لا يتوافق مع القوانين الإنسانية الدولية".

واستخدمت المتحدثة الأممية عبارة "العقاب الجماعي" لما تمارسه إسرائيل من قطع إمدادات المياه والغذاء والوقود والكهرباء عن القطاع منذ ثلاثة أسابيع.

وقالت: "2.2 مليون إنسان في غزة أمام كارثة إنسانية (..) على إسرائيل وقف العقاب الجماعي الذي تمارسه على سكان غزة، العقاب الجماعي كارثة إنسانية".

وشارك ممثل منظمة الصحة العالمية في فلسطين ريتشارد بيبركورن في المؤتمر الصحفي عبر تقنية الفيديو، وأكد نزوح 1.4 مليون فلسطيني في غزة عن منازلهم.

ولفت إلى أن وصول الغذاء والوقود والماء والمواد الطبية إلى غزة بشكل آمن، يستدعي وقف إطلاق نار إنساني.

ولليوم الحادي والعشرين تواصل إسرائيل شنّ غارات مكثفة على غزة، مخلّفة آلاف الشهداء والجرحى من المدنيين، وتقطع عنها إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية، ما أثار تحذيرات محلية ودولية من كارثة إنسانية مضاعفة، بموازاة مداهمات واعتقالات إسرائيلية مكثفة في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.

وردّاً على "اعتداءات إسرائيلية يومية بحقّ الشعب الفلسطيني ومقدساته"، أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، اقتحمت في بدايتها مستوطنات ومواقع عسكرية إسرائيلية في غلاف قطاع غزة.