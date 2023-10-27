أعرب وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم عن امتنانه وسعادته إزاء توقيع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على بروتوكول انضمام السويد لحلف شمال الأطلسي "ناتو" وإحالته إلى البرلمان للتصديق عليه.

جاء ذلك في كلمة خلال مشاركته في حفل استقبال أقامته السفارة التركية في العاصمة استوكهولم بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية.

وقال بيلستروم: "أتطلع إلى تحالف كامل في المجال العسكري وليس العلاقات الثنائية فقط".

وتطرق إلى توقيع بلاده اتفاقية صداقة مع تركيا عام 1924، مؤكداً أنهم سيتخذون إجراءات للعمل مع تركيا بالمجال الاقتصادي قريباً.

وأشار إلى أنه تشرّف بحضور حفل الاستقبال الذي أُقيم بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية نيابة عن الحكومة السويدية.

وتحتفل تركيا بعيد الجمهورية في 29 أكتوبر/تشرين الأول من كل عام، وهو ذكرى إعلان الجمهورية على يد مصطفى كمال أتاتورك عام 1923.

والاثنين، وقّع الرئيس التركي أردوغان، بروتوكول انضمام السويد إلى الحلف، وأُحيل إلى البرلمان.

ومنتصف يوليو/تموز الماضي استضافت العاصمة الليتوانية فيلنيوس اجتماعاً ثلاثياً ضم الرئيس أردوغان، ورئيس الوزراء كريسترسون، وستولتنبرغ.

وعقب الاجتماع أكد بيان ثلاثي أن أنقرة ستحيل بروتوكولات انضمام السويد للحلف إلى البرلمان للتصديق عليه، وأن استوكهولم ستدعم جهود إحياء مسار انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي.​​​​​​​