سياسة
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وزير الخارجية التركي: تجاهل وجود الفلسطينيين لن يجلب السلام لإسرائيل
أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، خلال لقائه نظيره الدنماركي لارس لوكه راسموسن في أنقرة، أن تجاهل وجود الفلسطينيين وحقوقهم، لم ولن يجلب السلام لإسرائيل، داعياً إلى ضرورة وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات.
وزير الخارجية التركي: تجاهل وجود الفلسطينيين لن يجلب السلام لإسرائيل
فيدان: تجاهل وجود الفلسطينيين لن يجلب السلام لإسرائيل / صورة: AA
27 أكتوبر 2023

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الجمعة، أن تجاهل وجود الفلسطينيين وحقوقهم، وممارسة القمع والظلم بحقهم لم ولن يجلبا السلام لإسرائيل.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الدنماركي لارس لوكه راسموسن، عقب مباحثاتهما في العاصمة التركية أنقرة.

وأشار فيدان إلى أن "الإنسانية جمعاء تقف عند مفترق طرق في غزة، فإما ستندلع هناك حرب كبيرة وتنتشر في أنحاء العالم، وإما سيتحقق سلام كبير".

وأشار إلى أنه أبلغ نظيره الدنماركي بأن تركيا لا تصنف حركة حماس كتنظيم إرهابي باعتبارها جزءاً من الدولة الفلسطينية وحزباً سياسياً في منظومة الدولة.

وأفاد بيان للخارجية التركية، أن الوزير الدنماركي سيبحث خلال لقاءاته مع المسؤولين الأتراك، تقييم جميع جوانب العلاقات بين تركيا والدنمارك.

كما سيجري تبادل وجهات النظر حول القضايا الراهنة، بما في ذلك "التطورات في غزة، والوضع في أوكرانيا، والعلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي، والهجمات على كتابنا المقدس، القرآن الكريم، في بعض الدول الأوروبية"، وفقاً لما أورده بيان الخارجية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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