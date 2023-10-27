سياسة
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رداً على ادعاءات إسرائيل.. حماس تنفي استخدام مستشفى الشفاء لأغراض عسكرية
نفت حركة حماس، الادعاءات الإسرائيلية حول استخدام مستشفى الشفاء لأغراض عسكرية، معتبرة إياها ادعاءات إجرامية وخطيرة وتمهد لاستهداف المستشفى، مطالبة العالم بالتدخل الفوري لوقف تدمير المنظومة الطبية.
رداً على ادعاءات إسرائيل.. حماس تنفي استخدام مستشفى الشفاء لأغراض عسكرية
“حماس” تنفي ادعاءات إسرائيل باستخدام مستشفى الشفاء لأغراض عسكرية / صورة: AA
27 أكتوبر 2023

نفت حركة حماس "بشكل قاطع"، الجمعة، الادعاءات الإسرائيلية حول استخدامها مستشفى الشفاء بقطاع غزة لـ"أغراض عسكرية".

جاء ذلك في بيان نشرته الحركة، على منصة تليغرام، حذرت خلاله من أن تكون الادعاءات الإسرائيلية "تمهيداً لاستهداف المستشفى".

وصدر بيان الحركة عقب مؤتمر صحفي لمتحدث الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، ادعى فيه أن "القيادة المركزية لحماس موجودة أسفل مستشفى الشفاء في غزة".

وزعم هاغاري أيضاً أنه "يوجد أسفل مستشفى الشفاء، أنفاق يستخدمها المخربون كدرع واق"، على حد تعبيره.

وأكدت حماس في بيانها: "بشكل قاطع، كذب رواية الاحتلال النازي، حول استخدام مستشفى الشفاء لأغراض عسكرية، أو وجود أي من قيادات حماس فيه".

واعتبرت الحركة تلك الادعاءات أنها "إجرامية وخطيرة، وتمهد الطريق أمام استهداف المستشفى الذي يضم آلاف المرضى والجرحى، ويؤوي أكثر من 40 ألف نازح".

ودعت الأمم المتحدة والدول العربية والإسلامية، إلى "التدخل فوراً لوقف جنون قصف وتدمير المنظومة الطبية".

وأشارت إلى أن الادعاءات الإسرائيلية بشأن مستشفى الشفاء "تؤكد جريمة قصفهم للمستشفى الأهلي المعمداني، وتكذب روايتهم السابقة".

ولليوم الحادي والعشرين تواصل إسرائيل شنّ غارات مكثفة على غزة، مخلّفة آلاف الشهداء والجرحى من المدنيين، وتقطع عنها إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية، ما أثار تحذيرات محلية ودولية من كارثة إنسانية مضاعفة، بموازاة مداهمات واعتقالات إسرائيلية مكثفة في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.

وردّاً على "اعتداءات إسرائيلية يومية بحقّ الشعب الفلسطيني ومقدساته"، أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، اقتحمت في بدايتها مستوطنات ومواقع عسكرية إسرائيلية في غلاف قطاع غزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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