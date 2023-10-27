أعلنت شركة "بايكار" التركية للصناعات الدفاعية، اجتياز المسيّرة المسلحة بيرقدار تي بي 3 "Bayraktar TB3" بنجاح أول اختبار طيران لها في الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية.

وذكرت "بايكار" المصنّعة للمسيّرة في بيان، أنه أُجري اليوم الجمعة أول اختبار طيران لـ"بيرقدار TB3" تحت إشراف رئيس مجلس إدارة الشركة سلجوق بيرقدار في "مركز التدريب أقينجي" بقضاء تشورلو بولاية تكيرداغ.

وأوضحت أن المسيّرة حلّقت ساعة واحدة وأكملت أيضاً بنجاح اختبار تحديد النظام في الهواء.

وفي كلمة له أمام فريق الاختبار بعد الاختبار الناجح، قال سلجوق بيرقدار إن ثورة ستحدث في مجال القتال الجوي عندما تبدأ المقاتلة المسيّرة التركية "بيرقدار قزل إلما" و"بيرقدار تي بي 3" الخدمة على سفينة "تي سي جي أناضول/TCG Anadolu" ذات المدارج القصيرة.

وشدّد بيرقدار على أن "بيرقدار قزل إلما" و"بيرقدار تي بي 3" ستكونان قوة مضاعفة كبيرة في العمليات ما وراء البحار بفضل قدراتهما الاستطلاعية والهجومية طويلة المدى، عبر نشرهما على السفينة "TCG Anadolu".

وقال: "في الذكرى المئوية لتأسيس جمهوريتنا، اجتازت Bayraktar TB3 بنجاح أول اختبار طيران لها، فلتكن هذه هديتنا بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس جمهوريتنا".

وطورت الشركة المسيّرة "بيرقدار تي بي 3" بإمكانات وطنية، وتتمتع بالقدرة على الإقلاع والهبوط من السفن ذات المدارج القصيرة، والقدرة على القيام بمهام الاستطلاع والمراقبة وجمع المعلومات الاستخباراتية.

كما يمكن تزويدها بذخائر وأسلحة ذكية تحملها تحت جناحيها. وجرى تصميمها لتكون مناسبة للاستعمال في حاملات المروحيات والطائرات على حد سواء بفضل جناحيها القابلين للطي.

وقد عرضت الشركة مسيّرتها لأول مرة في مهرجان تكنوفيست (TEKNOFEST)، الذي يعد الأكبر عالمياً في مجال تكنولوجيا الطيران والفضاء بإسطنبول في أبريل/نيسان الماضي.

وتُعد "بيرقدار قزل ألما" أول مقاتلة تركية مسيّرة طوّرت محلياً، ونجحت خلال العام الجاري في تنفيذ أول رحلة لها استعداداً لتنفيذ المهام العملياتية.

وتحتفل تركيا بـ"عيد الجمهورية"، في 29 أكتوبر/تشرين الأول من كل عام، وهي ذكرى إعلان الجمهورية على يد مصطفى كمال أتاتورك، عام 1923.