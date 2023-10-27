قالت شركة الاتصالات الفلسطينية وجوال (خاصة)، إن خدمات الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة تعرضت لانقطاع كامل، مساء الجمعة، مع استمرار القصف الإسرائيلي الكثيف على خطوط التغذية والأبراج والشبكات.

وذكرت الشركة في بيان، أن خدمات الاتصالات الأرضية واللاسلكية والإنترنت، تعرضت لانقطاع كامل وسط قصف إسرائيلي مكثف على الخطوط مع الضفة الغربية، وعلى الأبراج والشبكات.

وتقدم شركة الاتصالات الفلسطينية وجوال خدمات الاتصالات الثابتة والخلوية والإنترنت في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقالت: "نأسف للإعلان عن انقطاع كامل وكل خدمات الاتصالات والإنترنت مع قطاع غزة في ظل العدوان المتواصل.. فقد تسبب القصف الشديد في الساعة الأخيرة بتدمير جميع المسارات الدولية المتبقية التي تصل غزة بالعالم الخارجي".

وزادت: "كما دُمرت المسارات المدمرة جزئياً خلال قصف الأيام السابقة للعدوان الحالي، ما أدى إلى انقطاع لكامل خدمات شركات الاتصالات عن قطاع غزة الحبيب".

من جهتها، قالت شركة أوريدو فلسطين (إحدى شركتين مشغلتين للهاتف المتنقل) في بيان منفصل، إن خدماتها للهاتف الخلوي انقطعت بشكل كامل عن قطاع غزة، بدءاً من مساء الجمعة.

من جهتها، ذكرت قناة الأقصى الفلسطينية (تابعة لحركة حماس)، أن "جيش الاحتلال يكثف قصفه الجوي والبحري والبري نحو جميع مناطق غزة بشكل غير مسبوق".

وأوضحت أنه بالتزامن مع ذلك جرى "قطع الاتصالات بشكل كامل في القطاع".

من جانبها، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي (رسمية) عبر حسابها على منصة إكس، أن سلاح الجو "يشن غارات واسعة النطاق على أنحاء قطاع غزة كافة".

بدورها، ذكرت قناة "12" العبرية الخاصة أن "قصفاً مدفعياً عنيفاً ينفذه الجيش الإسرائيلي على شمال قطاع غزة".

وقالت القناة: "السماء حمراء في بيت لاهيا وبيت حانون"، في إشارة إلى قوة القصف.

في غضون ذلك، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، الجمعة، إنها انقطعت عن الاتصال "بشكل كامل" مع غرفة العمليات في غزة وعن كل طواقمها العاملة فيه، في ظل تواصل تكثيف القصف الإسرائيلي.

وأفادت الجمعية في بيان نشرته عبر حسابها على فيسبوك، أن الاتصال انقطع "في ظل قطع سلطات الاحتلال لشبكات الاتصالات الأرضية والخلوية والإنترنت بشكل كامل".

وأعربت الجمعية عن شعورها بالقلق الشديد بخصوص "إمكانية استمرار طواقمها في تقديم خدماتهم الإسعافية، ولا سيما أن هذا القطع يؤثر في خدمة الاتصال المركزي 101 ويعيق وصول سيارات الإسعاف إلى المصابين والجرحى".

وأضافت: "نعرب عن قلقنا على سلامة طواقمنا العاملة في القطاع في ظل استمرار القصف الاسرائيلي العنيف المتواصل على مدار الساعة".

وزادت الجمعية: "ما يعني أن سلطات الاحتلال ستواصل ارتكابها جرائم الحرب في ظل عزل غزة عن العالم الخارجي".

وطالبت الجمعية "المجتمع الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال لتوفير الحماية العاجلة للمدنيين العزّل والطواقم والمقرات الطبية".

ولليوم الحادي والعشرين تواصل إسرائيل شنّ غارات مكثفة على غزة، مخلّفة آلاف الشهداء والجرحى من المدنيين، وتقطع عنها إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية، ما أثار تحذيرات محلية ودولية من كارثة إنسانية مضاعفة، بموازاة مداهمات واعتقالات إسرائيلية مكثفة في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.

وردّاً على "اعتداءات إسرائيلية يومية بحقّ الشعب الفلسطيني ومقدساته"، أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، اقتحمت في بدايتها مستوطنات ومواقع عسكرية إسرائيلية في غلاف قطاع غزة.