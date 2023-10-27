رصد مركز حقوقي عربي في إسرائيل الجمعة، أكثر من 161 حالة ملاحقة من الشرطة الإسرائيلية لمواطنين عرب، بسبب تدوينات لهم على شبكات التواصل الاجتماعي حول الحرب الجارية في غزة، وهو ما أكدته الشرطة.

وذكر المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل (عدالة)، في تصريح مكتوب: "في الأسابيع الثلاثة الأخيرة، توالت إلى مركز عدالة توجّهات من شرائح مختلفة في المجتمع الفلسطيني في إسرائيل إثر تعرّض المواطنين لملاحقات متنوعة".

وأكد أن الملاحقات كانت "جنائية أو ملاحقات في أماكن تعليمهم أو عملهم، وذلك على خلفية تعبيرهم عن آرائهم فيما يخصّ الأحداث الجارية في البلاد".

ونوّه إلى أنه رصد 161 حالة "لإجراءات قانونية جنائية ضد العرب على خلفية الوضع الراهن منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري".

وأشار إلى أن: "معظم الاعتقالات والتحقيقات تمحورت حول منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، وبشكل أساسيّ على منصّات فيسبوك وإنستغرام وتيكتوك وواتس آب".

وأوضح أنه: "وفقاً للرصد، أُطلق سراح معظم الأشخاص الّذين حُقّق معهم أو جرى اعتقالهم فوراً بعد التحقيق، مع وضع شروط مقيدة كالحبس المنزلي، الإبعاد الكفالات والضمانات مالية، وفي 64 حالة على الأقل، جرى تقديم طلبات للمحاكم لتمديد الاعتقال".

وبما يخص التوزيع الجغرافي للمعطيات، رُصدت 81 حالة في منطقة الشمال، 56 حالة في منطقة المثلث والمركز، و24 حالة في منطقة النقب (جنوب).

وأضافت (عدالة): "أما في سياق التوزيع الجندري للحالات، فقد استهدفت الإجراءات القانونية نساءً في 40 حالة، وذلك مقابل 121 حالة استُهدف فيها رجال".

وتابع: "أما لوائح الاتهام، فإن 6 منها قُدّمت ضد نساء، و5 أخرى ضد رجال".

وأردف: "أمّا فيما يخصّ الطلاب، فقد شنّت المؤسسات الأكاديمية حملة ضد الطلاب العرب وجرى تقديم العشرات منهم لإجراءات تأديبية على خلفية مشاركتهم لمحتويات على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بهم".

واعتبر (عدالة) أن "كل هذه الإجراءات تندرج تحت أساليب القمع والاضطهاد السياسي التي يتعرض لها راهناً المواطنون الفلسطينيون في إسرائيل على كل شرائحهم".

من جانبها، قالت الشرطة الإسرائيلية في تصريح مكتوب الجمعة: "منذ بداية الحرب، ألقت شرطة إسرائيل القبض على أكثر من 100 مشتبه به وجرى تقديم 24 لائحة اتهام في إجراءات سريعة ضد المحرضين على العنف" على حد تعبيرها.

واعترفت أنه منذ بداية الحرب: أزيل أكثر من 300 منشور يشجع على "العنف والتحريض"، منها 146 ملف تحقيق جرى فتحها بعد أن تبين أن المنشورات يشتبه في تحريضها ودعمها لمنظمة حماس.

وقال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، وفقاً لمركز "عدالة": "أقول بصورة واضحة: سنستمر في أنشطة التوقيف حتى يكون كل محرّض في السجن. وعلى كل محرض أن يعلم أن القوات ستتحرك وستعمل دون نتساهل".

ويُشكّل الفلسطينيون أكثر من 20% من مواطني إسرائيل الذين يزيد عددهم على 9 ملايين نسمة.