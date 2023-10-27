سياسة
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محذراً من انهيار تام بغزة.. غوتيريش: هذه لحظة مصير فالتاريخ يحاكمنا جميعاً
أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن شبكة المساعدات الإنسانية في قطاع غزة المحاصر معرضة لخطر الفشل، محذراً من الانهيار التام، مضيفاً أن "هذه لحظة مصير، فالتاريخ يحاكمنا جميعاً".
محذراً من انهيار تام بغزة.. غوتيريش: هذه لحظة مصير فالتاريخ يحاكمنا جميعاً
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يحذر من أن النظام الإنساني في قطاع غزة يواجه انهياراً كاملاً. / صورة: AA
27 أكتوبر 2023

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الجمعة، من أن "النظام الإنساني في قطاع غزة يواجه انهياراً كاملاً مع عواقب لا يمكن تصورها على أكثر من مليوني مدني".

وأكد غوتيريش، في بيان، أن "شبكة المساعدات الإنسانية التي تقدم خدمات حيوية لإنقاذ حياة الناس في قطاع غزة المحاصر معرضة لخطر الفشل، ما يهدد بعواقب لا يمكن تصورها" على السكان.

وأضاف أن "النظام الإنساني في غزة يواجه انهياراً كاملاً مع عواقب لا يمكن تصورها على أكثر من مليوني مدني. ومع اشتداد القصف، تتزايد الاحتياجات بشكل أكثر إلحاحاً وهائلة من أي وقت مضى".

وتابع المسؤول الأممي: "نظراً للوضع اليائس والمأساوي، لن تتمكن الأمم المتحدة من الاستمرار في تقديم المساعدات داخل غزة من دون حدوث تحول فوري وجوهري في كيفية وصول المساعدات".

واختتم غوتيريش حديثه قائلاً: "إن البؤس يزداد كل دقيقة. ومن دون تغيير جوهري، سيواجه شعب غزة سيلاً غير مسبوق من المعاناة الإنسانية، وينبغي للجميع أن يتحملوا مسؤولياتهم، هذه لحظة مصير، فالتاريخ يحاكمنا جميعاً".

وتشن إسرائيل منذ ثلاثة أسابيع عملية عسكرية على قطاع غزة أطلقت عليها اسم "السيوف الحديدية" دمرت أحياء بكاملها، وأسقطت 7326 شهيداً، منهم 3038 طفلاً، و1726 سيدة، و414 مسناً، إضافة إلى إصابة 18967 مواطناً بجراح مختلفة.

وخلال الفترة ذاتها قتلت حركة "حماس" أكثر من 1400 إسرائيلي وأصابت 5132، وفقاً لوزارة الصحة الإسرائيلية، كما أسرت ما يزيد على 220 إسرائيلياً، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب في مبادلتهم بأكثر من ستة آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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