سياسة
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الجيش الإسرائيلي: قواتنا البرية توسع عملياتها في قطاع غزة الليلة
قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي مساء الجمعة إن القوات الجوية والبرية الإسرائيلية تكثف العمليات في غزة. وفي وقت سابق الجمعة، قالت شركة جوال الفلسطينية لخدمات الهواتف المحمولة إن الخدمات، بما يشمل الهواتف والإنترنت، انقطعت بسبب القصف العنيف.
الجيش الإسرائيلي: قواتنا البرية توسع عملياتها في قطاع غزة الليلة
الجيش الإسرائيلي: قواتنا البرية توسع عملياتها في قطاع غزة هذه الليلة / صورة: AFP
27 أكتوبر 2023

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي مساء الجمعة إن القوات الجوية والبرية الإسرائيلية تكثف العمليات في غزة.

وأضاف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري في إفادة صحفية بثها التلفزيون‭‭ ‬‬"في الساعات الماضية، كثفنا الهجمات في غزة".

وتابع "بالإضافة إلى الهجمات التي نُفذت في الأيام القليلة الماضية، توسّع القوات البرية عملياتها الليلة".

من جانبها قالت حركة "حماس" الفلسطينية، مساء الجمعة، إن قطع الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة، وتصعيد القصف براً وبحراً وجواً، "ينذر بنية الاحتلال ارتكاب المجازر بعيداً عن أعين الصحافة والعالم".

جاء ذلك في تصريح صحفي للحركة، بعد قطع الاتصالات والإنترنت في كافة أنحاء القطاع، تزامناً مع تصعيد القصف على مناطق واسعة في غزة.

وأضافت حماس: "قطع الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة، وتصعيد القصف براً وبحراً وجواً على الأحياء ال سكنية ينذر بنية الاحتلال ارتكاب مزيد من المجازر بعيداً عن أعين الصحافة والعالم".

وحملت الحركة "الاحتلال وواشنطن والعواصم الغربية التي دعمته، كامل المسؤولية عن مسلسل المجازر البشعة وتداعياتها". كما دعت إلى "النفير العام نُصرة لغزة، ولوقف العدوان وحرب الإبادة ضد المدنيين".

وفي وقت سابق الجمعة، قالت شركة جوال الفلسطينية لخدمات الهواتف المحمولة إن الخدمات، بما يشمل الهواتف والإنترنت، انقطعت بسبب القصف العنيف.

وقال بيان لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إنها فقدت الاتصال بشكل كامل مع غرفة عملياتها في غزة وجميع طواقمها العاملة هناك "في ظل قطع سلطات الاحتلال لشبكات الاتصالات الأرضية والخلوية والإنترنت بشكل كامل".

ولليوم الحادي والعشرين تواصل إسرائيل عدوانها وغاراتها على غزة، مخلّفة آلاف الشهداء والجرحى من المدنيين، وتقطع عنها إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية، ما أثار تحذيرات محلية ودولية من كارثة إنسانية مضاعفة، بموازاة مداهمات واعتقالات إسرائيلية مكثفة في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.

وردّاً على "اعتداءات إسرائيلية يومية بحقّ الشعب الفلسطيني ومقدساته"، أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، اقتحمت في بدايتها مستوطنات ومواقع عسكرية إسرائيلية في غلاف قطاع غزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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