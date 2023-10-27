سياسة
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"انتهاك للقانون الدولي".. الأمم المتحدة تحذر من قصف إسرائيل مستشفيات غزة
حذر متحدث الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، من أن أي هجوم يستهدف المرافق الصحية سيكون انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي، وذلك تعليقاً على تهديد إسرائيل باستهداف مستشفى الشفاء بقطاع غزة.
"انتهاك للقانون الدولي".. الأمم المتحدة تحذر من قصف إسرائيل مستشفيات غزة
شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي متجدد على قطاع غزة / صورة: AA
27 أكتوبر 2023

قال متحدث الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك الجمعة، إن أي هجوم يستهدف المرافق الصحية سيكون انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي.

جاء ذلك في معرض رده على سؤال للأناضول بخصوص تهديد إسرائيل باستهداف مستشفى الشفاء بقطاع غزة، خلال الموجز الصحفي اليومي.

وأوضح دوجاريك أن الأمم المتحدة لا تدير مستشفى الشفاء، مشيراً إلى عدم إمكانية تأكيد مزاعم إسرائيل المتعلقة به.

وأضاف: "كما ذكرنا مراراً، أي هجوم على المرافق الصحية سيكون انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي".

وفي وقت سابق مساء الجمعة قال متحدث الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، إن "استخدام حركة حماس لمستشفى الشفاء في غزة لأغراض عسكرية، سيفقده وضع الحماية بموجب القانون الدولي".

ورد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة سلامة معروف، على المزاعم الإسرائيلية قائلاً إن "تهديد إسرائيل لمستشفى الشفاء بمثابة حكم بالإعدام على المرضى والجرحى والنازحين في القطاع".

وشدد على أن جميع الادعاءات التي زعمها الجيش الإسرائيلي أو عرضها على هيئة صور ورسوم غرافيكية "زائفة وأباطيل لا يصدقها طفل صغير".

ولليوم الحادي والعشرين تواصل إسرائيل شنّ غارات مكثفة على غزة، مخلّفة آلاف الشهداء والجرحى من المدنيين، وتقطع عنها إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية، ما أثار تحذيرات محلية ودولية من كارثة إنسانية مضاعفة، بموازاة مداهمات واعتقالات إسرائيلية مكثفة في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.

وردّاً على "اعتداءات إسرائيلية يومية بحقّ الشعب الفلسطيني ومقدساته"، أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، اقتحمت في بدايتها مستوطنات ومواقع عسكرية إسرائيلية في غلاف قطاع غزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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