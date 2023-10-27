سياسة
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بموافقة 120 دولة.. الجمعية العامة للأمم المتحدة تدعو لهدنة إنسانية في غزة
وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية الأصوات على مشروع قرار عربي يدعو إلى هدنة إنسانية في غزة، وإدخال المساعدات بشكل فوري.
بموافقة 120 دولة.. الجمعية العامة للأمم المتحدة تدعو لهدنة إنسانية في غزة
الجمعية العامة للأمم المتحدة تدعو بأغلبية ساحقة لهدنة إنسانية بين إسرائيل وحماس / صورة: Reuters
27 أكتوبر 2023

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة اليوم الجمعة إلى هدنة إنسانية يجري تطبيقها فوراً بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وطالبت بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة وحماية المدنيين.

يأتي هذا ضمن مشروع قرار صاغته الدول العربية. ورغم أن القرار ليس ملزماً فإن له أهمية سياسية كبيرة ويعكس التوجهات العالمية في وقت تكثف فيه إسرائيل عملياتها البرية في غزة رداً على الهجوم الذي شنته حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وجرى تمرير القرار بأغلبية 120 صوتاً، وامتناع 45 عن التصويت، إلى جانب معارضة 14 منهم إسرائيل والولايات المتحدة.

وجرى التصويت في الجمعية العامة بعد فشل مجلس الأمن أربع مرات في اتخاذ إجراء خلال الأسبوعين الماضيين.

في المقابل، شنّ مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة: هجوماً لاذعاً على المنظمة الأممية، واعتبرها فاقدة للشرعية بعد تبنيها قرار الهدنة.

وقال: "الطريقة الوحيدة لتدمير حماس هي اجتثاثهم من أنفاقهم ومدينتهم الإرهابية تحت الأرض" حسب تعبيره.

وأضاف: "التصويت يظهر أن غالبية المجتمع الدولي تفضل دعم الدفاع عن الإرهابيين النازيين" بدلاً من إسرائيل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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