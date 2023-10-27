سياسة
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ألطون: التعتيم الإسرائيلي يشير بوضوح إلى وجود نية لارتكاب جرائم حرب
قال رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون إن إسرائيل "تُظهر مرة أخرى أنها غير مهتمة بحماية المدنيين". وأكد أن "التعتيم الإسرائيلي، الذي يهدف إلى منع جميع قنوات الاتصال الدولية التي تربط غزة بالعالم، يشير إلى وجود نية لارتكاب جرائم حرب".
ألطون: التعتيم الإسرائيلي يشير بوضوح إلى وجود نية لارتكاب جرائم حرب
ألطون: التعتيم الإسرائيلي يشير بوضوح إلى وجود نية لارتكاب جرائم حرب / Others
27 أكتوبر 2023

قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون إن إسرائيل "تُظهر مرة أخرى أنها غير مهتمة بحماية المدنيين أو احترام حقوق الإنسان الأساسية".

وأضاف ألطون في منشور على منصة إكس تعليقاً على قطع الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة "يشير القطع الكامل للاتصالات الأرضية والهواتف المحمولة والإنترنت في قطاع غزة إلى أحدث مرحلة في الحملة العسكرية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين".

وتابع ألطون "في حين يواصل الجيش الإسرائيلي غاراته الجوية الأكثر كثافة على قطاع غزة، الواقع تحت الحصار، فإن جهوده المتزامنة لتدمير الاتصالات تشكل اعتداء صارخاً على أبسط حقوق الإنسان والقيم الأساسية".

وأكد رئيس دائرة الاتصال أن "التعتيم الإسرائيلي، الذي يهدف إلى منع جميع قنوات الاتصال الدولية التي تربط غزة بالعالم الخارجي، يشير بوضوح إلى وجود نية لارتكاب جرائم حرب".

وأشار ألطون إلى أن استمرار تقاعس الغرب في مواجهة العدوان الإسرائيلي "يجعلهم متواطئين في هذه الجريمة".

وأوضح "يجب على أولئك الذين يعارضون فرض أي قيود على قدرة إسرائيل على شن هجمات عشوائية ومن دون أي عواقب، أن يعيدوا النظر مرة أخرى في موقفهم. ويجب عليهم أن يدركوا أن موقفهم في هذه الأيام الرهيبة سيكون وصمة عار دائمة في تاريخهم".

وختم ألطون منشوره بالقول "أدين إسرائيل بشدة لتجاهلها الحقوق والحريات الأساسية للأهالي في غزة وبقية أنحاء فلسطين. وهذا يجب أن يتوقف فوراً. والقوى العالمية التي تدعم هذه الفظائع لن يكون لديها أي أساس أخلاقي لإلقاء الدروس على أي شخص من الآن فصاعداً".

وفي وقت سابق الجمعة، قالت شركة جوال الفلسطينية لخدمات الهواتف المحمولة إن الخدمات، بما يشمل الهواتف والإنترنت، انقطعت بسبب القصف العنيف.

وقال بيان لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إنها فقدت الاتصال بشكل كامل مع غرفة عملياتها في غزة وجميع طواقمها العاملة هناك "في ظل قطع سلطات الاحتلال لشبكات الاتصالات الأرضية والخلوية والإنترنت بشكل كامل".

ولليوم الحادي والعشرين تواصل إسرائيل عدوانها وغاراتها على غزة، مخلّفة آلاف الشهداء والجرحى من المدنيين، وتقطع عنها إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية، ما أثار تحذيرات محلية ودولية من كارثة إنسانية مضاعفة، بموازاة مداهمات واعتقالات إسرائيلية مكثفة في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.

وردّاً على "اعتداءات إسرائيلية يومية بحقّ الشعب الفلسطيني ومقدساته"، أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، اقتحمت في بدايتها مستوطنات ومواقع عسكرية إسرائيلية في غلاف قطاع غزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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