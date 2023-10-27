قال الجيش الإسرائيلي لوكالتي رويترز وفرانس برس الدوليتين للأنباء إنه لا يستطيع ضمان سلامة صحفييهما العاملين في قطاع غزة الذي يتعرض لقصف وعدوان إسرائيلي متواصل منذ نحو ثلاثة أسابيع.

وكتب الجيش الإسرائيلي رسالة إلى وكالتي رويترز وفرانس برس هذا الأسبوع بعد أن طلبتا ضمانات بألا تستهدف الضربات الإسرائيلية الصحفيين التابعين لهما في غزة.

وجاء في رسالة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن "الجيش الإسرائيلي يستهدف جميع الأنشطة العسكرية لحماس على امتداد غزة". وزعمت الرسالة أن حماس تتعمد تنفيذ عمليات عسكرية "على مقربة من الصحفيين والمدنيين".

وادعى الجيش الإسرائيلي أيضاً أن ضرباته المكثفة على أهداف تابعة للمقاومة قد تصيب مباني محيطة بأضرار.

واختتمت رسالة الجيش الإسرائيلي بالقول "في ظل هذه الظروف، لا يمكننا ضمان سلامة موظفيكم، ونحثكم بشدة على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لسلامتهم".

وقالت رويترز في بيان رداً على تلقيها الرسالة "الوضع على الأرض مروع وعدم رغبة الجيش الإسرائيلي في تقديم ضمانات لسلامة فرقنا يهدد قدرتها على نقل أخبار هذا الصراع دون خوف من الإصابة أو القتل".

وقال فيل شيتويند، مدير فرانس برس جلوبال نيوز، إن مؤسسته الإخبار ية تلقت الرسالة نفسها.

وأضاف شيتويند "نحن في وضع مخاطرة لا تصدق ومن المهم أن يفهم العالم أن هناك فريقا كبيرا من الصحفيين يعملون في ظروف خطورة قصوى".

وصباح الجمعة، أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أن عدد الشهداء من الصحفيين والصحفيات في غزة ارتفع إلى 33 شهيدًا.

وأضاف المكتب الإعلامي أن جرائم الاغتيال التي يرتكبها الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين بشكل عام والإعلاميين بشكل خاص تعكس دموية الاحتلال وإرهابه بحق الصحفيين الفلسطينيين، مؤكدًا أن القتل والتدمير الممنهج للمؤسسات الصحفية ومنازل الصحفيين بشكل متعمد يهدف إلى تغييب الرواية الفلسطينية التي تنقل مجازر الاحتلال.

ولليوم الحادي والعشرين تواصل إسرائيل عدوانها وغاراتها على غزة، مخلّفة آلاف الشهداء والجرحى من المدنيين، وتقطع عنها إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية، ما أثار تحذيرات محلية ودولية من كارثة إنسانية مضاعفة، بموازاة مداهمات واعتقالات إسرائيلية مكثفة في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.

وردّاً على "اعتداءات إسرائيلية يومية بحقّ الشعب الفلسطيني ومقدساته"، أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، اقتحمت في بدايتها مستوطنات ومواقع عسكرية إسرائيلية في غلاف قطاع غزة.