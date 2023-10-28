سياسة
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المظاهرات تعم المدن التركية تنديداً بالعدوان الإسرائيلي على غزة
شهدت معظم الولايات التركية، مساء الجمعة، مظاهرات احتجاجاً على الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، بعد قطع الاتصالات والإنترنت عن كامل مناطق القطاع، وسط قصف عنيف غير مسبوق.
المظاهرات تعم المدن التركية تنديداً بالعدوان الإسرائيلي على غزة
المظاهرات تعم المدن التركية تنديداً بالعدوان الإسرائيلي على غزة / صورة: AA
28 أكتوبر 2023

شهدت معظم الولايات التركية، مساء الجمعة، مظاهرات احتجاجاً على الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، بعد قطع الاتصالات والإنترنت عن مناطق القطاع وسط قصف عنيف غير مسبوق من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

ففي العاصمة أنقرة، تجمع أنصار جمعية شباب الأناضول أمام مبنى البرلمان مرددين هتافات مناهضة لإسرائيل وهجماتها على غزة وداعمة للفلسطينيين.

أمّا إسطنبول، فتجمع المتظاهرون في عدة نقاط أبرزها أمام القنصلية الإسرائيلية وفي حديقة صاراتش هانة ومنطقة أوسكودار.

وعلى نفس الصعيد خرجت مظاهرات مماثلة في ولايات، أضنة وبوردور وأردهان وطرابزون وصقاريا و بورصة وأنطاليا وأوشاق وديار بكر وأدرنة وموغلا وقيصري ودنيزلي وغوموشهانة وباطمان وقارص وأغري وتشوروم وسامصون وغازي عنتاب وقهرمان مرعش وأدي يمان وملاطية وموش ووان.

وتنفذ إسرائيل منذ 3 أسابيع هجوماً على قطاع غزة أطلقت عليها اسم "السيوف الحديدية" دمرت أحياء بكاملها، وأسقطت 7326 شهيداً، منهم 3038 طفلاً، و1726 سيدة، و414 مسناً، إضافة إلى إصابة 18967 مواطنا بجراح مختلفة.

وخلال الفترة ذاتها قتلت حركة "حماس" أكثر من 1400 إسرائيلي وأصابت 5132، وفقا لوزارة الصحة الإسرائيلية، كما أسرت ما يزيد على 220 إسرائيلياً، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب في مبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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