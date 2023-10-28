سياسة
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تظاهرات حاشدة في عواصم ومدن أوروبية دعماً لغزة وتنديداً بالعدوان الإسرائيلي
شهدت العديد من العواصم والمدن الأوروبية، الجمعة، خروج مظاهرات لإظهار التضامن مع قطاع غزة بعد قطع الاتصالات والإنترنت عن مناطق القطاع وسط قصف عنيف غير مسبوق من قبل الاحتلال الإسرائيلي..
تظاهرات حاشدة في عواصم ومدن أوروبية دعماً لغزة وتنديداً بالعدوان الإسرائيلي
مظاهرات منددة بالعدوان الإسرائيلي / صورة: AA
28 أكتوبر 2023

شهدت العديد من العواصم والمدن الأوروبية، الجمعة، خروج مظاهرات لإظهار التضامن مع قطاع غزة بعد قطع الاتصالات والإنترنت عن مناطق القطاع وسط قصف عنيف غير مسبوق من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وتجمع مئات الأشخاص وسط العاصمة البلجيكية، بروكسل، منددين بالهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة.

وشهدت التظاهرة رفع أعلام فلسطين، والدعاء لمن استشهدوا في الهجمات الإسرائيلية.

ورفع المتظاهرون لافتات كتبت عليها عبارات من قبيل "قاطعوا إسرائيل"، و"أوقفوا حصار غزة"، مطلقين شعارات "الحرية لفلسطين".

وفي مدينة "روتردام" غربي هولندا، ندد المتظاهرون بالهجمات الإسرائيلية على غزة ما أسفر عن قتل الآلاف من المدنيين الأبرياء، بما في ذلك النساء والأطفال.

وهتف المتظاهرون "فلسطين حرة حرة"، مطالبين بالتوقف عن دعم الحرب والمجازر التي تحدث في غزة.

كما تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي صوراً ومقاطع مصورة لتظاهرات حاشدة دعماً لغزة في العاصمة الألمانية برلين.

وتنفذ إسرائيل منذ 3 أسابيع عملية عسكرية في قطاع غزة أطلقت عليها اسم "السيوف الحديدية" دمرت أحياء بكاملها، وأسقطت 7326 شهيداً، منهم 3038 طفلاً، و1726 سيدة، و414 مسناً، إضافة إلى إصابة 18967 مواطنا بجراح مختلفة.

وخلال الفترة ذاتها قتلت حركة "حماس" أكثر من 1400 إسرائيلي وأصابت 5132، وفقا لوزارة الصحة الإسرائيلية، كما أسرت ما يزيد على 220 إسرائيلياً، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب في مبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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