اجتمع آلاف الفلسطينيين في الميادين لأداء صلاة فجر السبت، نصرة لقطاع غزة الذي يتعرض لهجوم وقصف إسرائيلي مكثف.

وأُدّيَت صلاة الفجر في ميادين مدن نابلس، وطولكرم، وجنين، وطوباس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وانطلقت مسيرات في مدينتَي طولكرم وطوباس بعد الصلاة، فيما يواصل منذ ساعات الليل المئات الاعتصام وسط جنين تنديداً بالحرب.

وكانت قد انتشرت دعوات شعبية في عدة مدن بالضفة الغربية لأداء صلاة "الفجر العظيم" السبت في مراكز المدن نصرة لغزة.

وتأتي هذه الدعوات الفلسطينية في الضفة أسوة بالدعوات التي انطلقت في القدس يوم 18 أكتوبر/تشرين الأول الجاري للحشد والرباط في المسجد الأقصى المبارك كل أيام الأسبوع.

ومساء الجمعة قالت شركة الاتصالات الفلسطينية وجوال (خاصة) إنّ خدمات الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة تعرضت لانقطاع كامل، مع استمرار القصف الإسرائيلي الكثيف على خطوط التغذية والأبراج والشبكات.

وتعيش غزة ليلة عصيبة من القصف الأعنف منذ أن نفذت إسرائيل قبل 3 أسابيع عملية عسكرية في قطاع غزة أطلقت عليها اسم "السيوف الحديدية" دمرت أحياء بكاملها، وأسقطت 7326 شهيداً، منهم 3038 طفلاً، و1726 سيدة، و414 مسناً، إضافة إلى إصابة 18967 مواطناً بجراح مختلفة.

وخلال الفترة ذاتها وردّاً على "اعتداءات إسرائيلية يومية بحقّ الشعب الفلسطيني ومقدساته"، أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، اقتحمت في بدايتها مستوطنات ومواقع عسكرية إسرائيلية في غلاف قطاع غزة.

وقُتل فيها أكثر من 1400 إسرائيلي وأُصيب 5132، وفقاً لوزارة الصحة الإسرائيلية، كما أُسر ما يزيد على 220 إسرائيلياً، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب حماس في مبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء.