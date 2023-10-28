حذّرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين من ارتكاب الجيش الإسرائيلي مجازر بحق الصحفيين في قطاع غزة في ظل انقطاع الاتصالات وشبكة الإنترنت، وتوسيع عمليات القصف الجوي والمدفعي.

وقالت النقابة في بيان فجر السبت إنّ "إسرائيل قتلت حتى الآن أكثر من 24 صحفياً في غزة، وعشرات من عائلات الصحفيين، ودمرت عشرات المؤسسات الإعلامية، وقصفت عشرات المنازل لصحفيين".

واعتبرت النقابة أن كل ما سبق "إنما جرى ضمن سياسة ممنهجة وبقرار رسمي لكي يرهب الصحفيين لمنع نقل جرائمه إلى العالم".

وناشدت النقابة كل المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة "لأخذ خطورة التبرير المسبق لجيش الاحتلال للمجازر ضد الصحفيين بأقصى درجات الجدية".

وأضافت: "لا تنتظر لكي ترسل التعازي بفقدان شهود الحقيقة، بل يجب أن تتحرك فوراً ودون أي مواربة، ونقول لهم كفى للمواقف الخجولة التي تكيل بمكيالين وتساوي بين الضحية والجلاد".

‎وتابعت: "نقابة الصحفيين حذرت عدة مرات من ارتكاب مجازر جديدة ضد الصحفيين في غزة، وتجدد تحذيرها مرة أخرى بعد التهديد الرسمي الذي صرح به المتحدث باسم جيش الاحتلال الليلة لعدد من وكالات الأنباء الدولية، ‎وتعتبر النقابة أن هذا التصريح الصحفي ليس تحذيراً وإنما هو تهديد رسمي وتمهيد لتبرير المجازر التي يخطط الاحتلال لارتكابها ضد الصحفيين".

‎واعتبرت النقابة أن "مؤشرات اقتراب الهجوم البري متزامناً مع قطع الاتصالات والإنترنت وما رافقها من تصريحات رسمية خطيرة لجيش الاحتلال تهدف كلها إلى منع تغطية أكبر حرب إبادة جماعية في القرن الحالي تخطط لها دولة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في غرة، وتريد تنفيذها بعيداً عن وسائل الإعلام"، حسب البيان.

والجمعة، أبلغ الجيش الإسرائيلي وسائل الإعلام الدولية في قطاع غزة أنه لا يستطيع ضمان عدم تعرض طواقمها للأذى في الهجمات التي يجري تنفيذها في داخل القطاع.

وزعم الجيش الإسرائيلي أن "حماس تتعمد تنفيذ عملياتها العسكرية بالقرب من الصحفيين والمدنيين، وحذّر من أنهم قد يتضررون من هجمات الجيش الإسرائيلي، وكذلك من عمليات الإطلاق الفاشلة من قِبل المنظمات الإرهابية في قطاع غزة".

وحثّ الجيش الإسرائيلي وسائل الإعلام على اتخاذ خطوات لضمان سلامة موظفيها.

وقالت رويترز في بيان رداً على تصريحات جيش الاحتلال الإسرائيلي إنّ "الوضع على الأرض مروّع، وعدم رغبة الجيش الإسرائيلي في تقديم ضمانات لسلامة فرقنا يهدد قدرتها على نقل أخبار هذا الصراع دون خوف من الإصابة أو القتل".

وقطعت سلطات الاحتلال الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة الذي يتعرض لموجة قصف غير مسبوقة، وسط الحديث عن توغل بري لجيش الاحتلال في المناطق الشمالية الشرقية للقطاع.

‎وتنفذ إسرائيل منذ 3 أسابيع عملية عسكرية في قطاع غزة أطلقت عليها اسم "السيوف الحديدية" دمرت أحياء بكاملها، مخلّفة آلاف الشهداء والجرحى من المدنيين، وتقطع عنها إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية، ما أثار تحذيرات محلية ودولية من كارثة إنسانية مضاعفة، بموازاة مداهمات واعتقالات إسرائيلية مكثفة في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.

وردّاً على "اعتداءات إسرائيلية يومية بحقّ الشعب الفلسطيني ومقدساته"، أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، اقتحمت في بدايتها مستوطنات ومواقع عسكرية إسرائيلية في غلاف قطاع غزة.