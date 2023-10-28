أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، السبت، ارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلي إلى 7703، بينهم 3195 طفلاً.

وقال الناطق باسم الوزارة أشرف القدرة، خلال مؤتمر صحفي في مجمع الشفاء الطبي في غزة، إن "العدوان الإسرائيلي خلال الساعات الماضية حوّل إسرائيل إلى قطعة من اللهب، وارتكب 53 مجزرة راح ضحيتها 377 شخصاً".

وأضاف القدرة، أن حصيلة الشهداء الفلسطينيين منذ بدء الحرب تكون بذلك "ارتفعت إلى 7703، بينهم 3195 طفلاً، و1863 سيدة، إلى جانب 19743 أصيبوا بجراح مختلفة".

وللأسبوع الثالث، يواصل الجيش الإسرائيلي، قصفه الجوي والبحري والبري على جميع مناطق قطاع غزة، وسط انقطاع تام لشبكتَي الهواتف والإنترنت.

وحتى ساعات الصباح لا يزال القصف الإسرائيلي متواصلاً، وكان التركيز منصبّاً منذ الفجر على القصف المدفعي.

واستهدفت الغارات الإسرائيلية مبانيَ حكومية ومنازل مدنية وأراضيَ فارغة، موقعة عدداً كبيراً من الشهداء والجرحى.

وتركز القصف في محيط مستشفيي الشفاء والإندونيسي وسط القطاع، مستخدماً القنابل الفوسفورية الحارقة.

إبادة جماعية

وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة في بيان إنّ إسرائيل "تقتل يوميا كلَّ أمل" في نجاة الجرحى والعالقين تحت الأنقاض بفعل استمرار الحرب وقطع كل خطوط الاتصال في قطاع غزة.

وتابعت أن "مجازر عديدة ارتكبتها آلة العنف الإسرائيلية في قطاع غزة الليلة الماضية، تحت انقطاع كامل للكهرباء والاتصالات، مما عاق وصول طواقم الإسعاف والإنقاذ إلى أماكن القصف، وعرقل بشكلٍ كامل تواصل الطواقم الطبية والمستشفيات ومراكز الإسعاف في ما بينها".

​​​​​​​وأشارت إلى أن "الحالة الإنسانية في قطاع غزة أصعب من الوصف، إذ قُتل أكثر من 7300 مواطن، بينهم نحو 70% من الأطفال والنساء والمسنين، إضافة إلى إصابة نحو 19 ألفاً، وما زال الآلاف تحت الأنقاض".

وقالت: "ما يحدث في غزة هو إبادة جماعية، فالاحتلال يقتل المواطنين والطواقم الصحية ويدمر ويقصف مراكز العلاج وسيارات الإسعاف، ويمنع الوقود اللازم لعمل المستشفيات، ويمنع إدخال الإمداد الصحي العاجل، ويحرم الجرحى والمرضى من الخروج للعلاج، ويمنع دخول الفرق الطبية المتطوعة".

وأضافت: "وفوق هذا صعَّد الاحتلال في عدوانه ليفصل القطاع كلياً عن العالم بقطع كل خطوط الاتصال".

وجددت الكيلة مناشدتها كل الدول والمؤسسات والمنظمات الدولية لـ"إنقاذ شعبنا في قطاع غزة وزيادة التكاتف والضغط الدولي لوقف الحرب".

ولفتت إلى أن "المواطنين في مراكز الإيواء والمدارس يعانون من انتشار عدوى الأمراض بشكل سريع، ويفتقرون إلى المياه النظيفة ويكتظون بشكل كبير في ظروف صحية سيئة للغاية".

وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) قد قالت في وقت سابق اليوم: "على مدار ساعات ممتدة من مساء أمس الجمعة وحتى اللحظة تواصل مدفعية الاحتلال قصفها العنيف والمكثف وغير المتوقف على مواقع في شمال قطاع غزة".

وأضافت: "كما طال القصف تحديداً محيط مستشفيَي الشفاء والإندونيسي وسط القطاع، حيث أغار طيران الاحتلال أكثر من عشر مرات على محيط هذين المستشفيين".

وتابعت: "قالت مصادر إعلامية إنّ طيران الاحتلال استهدف منازل لمواطنين في مخيم الشاطئ وفي النصيرات وبيت لاهيا وبيت حانون، وأخرى في المناطق الشرقية للقطاع".

ويأتي تواصل القصف في وقت قطعت فيه إسرائيل جميع الاتصالات وشبكة الإنترنت عن قطاع غزة، "فيما تعيش غزة في ظلام دامس مستمر منذ بدء هذا العدوان في السابع من الشهر الجاري"، وفق (وفا).

وقالت الوكالة: "لم تتمكن طواقم الدفاع المدني والإسعاف من الوصول إلى أماكن القصف لإخراج المصابين أو انتشال الشهداء، فيما يحاول المواطنون نقل الشهداء والمصابين على عربات وفي مركبات خاصة".

ومساء الجمعة قالت شركة الاتصالات الفلسطينية وجوال (خاصة) إنّ خدمات الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة تعرضت لانقطاع كامل، مع استمرار القصف الإسرائيلي الكثيف على خطوط التغذية والأبراج والشبكات.

وعاشت غزة ليلة عصيبة من القصف الأعنف منذ أن نفذت إسرائيل قبل 3 أسابيع عملية عسكرية في قطاع غزة أطلقت عليها اسم "السيوف الحديدية" دمرت أحياء بكاملها، وأسقطت 7326 شهيداً، منهم 3038 طفلاً، و1726 سيدة، و414 مسناً، إضافة إلى إصابة 18967 مواطناً بجراح مختلفة.

وخلال الفترة ذاتها وردّاً على "اعتداءات إسرائيلية يومية بحقّ الشعب الفلسطيني ومقدساته"، أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، اقتحمت في بدايتها مستوطنات ومواقع عسكرية إسرائيلية في غلاف قطاع غزة.

وقُتل فيها أكثر من 1400 إسرائيلي وأُصيب 5132، وفقاً لوزارة الصحة الإسرائيلية، كما أُسر ما يزيد على 220 إسرائيلياً، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب حماس في مبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء.