اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر السبت 7 فلسطينيين بينهم طفل في مخيم الجلزون شمال رام الله بالضفة الغربية، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية قولها: "هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم السبت منزلاً واعتقلت 7 مواطنين بينهم طفل في مخيم الجلزون شمال رام الله".

وأضافت المصادر أن "العائلة أخلت منذ يومين كل محتويات المنزل، إذ كانت قد أخطرتهم سلطات الاحتلال قبل نحو أسبوع بالهدم بحجة البناء دون ترخيص".

وأفاد مراسل قناة TRT عربي بأن جيش الاحتلال ادّعى أن هدم البناء جاء نتيجة "البناء دون ترخيص"، وهي الذريعة التي يتخذها عادة في هدم بيوت الفلسطينيين.

ورجّح المراسل أن يكون ذلك في إطار رد الفعل الانتقامي على عملية طوفان الأقصى التي نُفّذَت في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

ويُعَدّ الشيخ باجس نخلة من بين الأسرى الذين قضوا أطول فترات "الاعتقال الإداري" في تاريخ الحركة الأسيرة الفلسطينية.

ويُعتبر الأسير نخلة من قادة حركة حماس البارزين، وسبق أن اعتُقل لأول مرة عام 1988 من داخل مسجد مخيم الجلزون شمال رام الله، ثم توالت اعتقالاته حيث قضى في سجون إسرائيل أكثر من 22 سنة، وكان من ضمن المبعدين إلى مرج الزهور في جنوب لبنان أواخر عام 1992 وبقي هناك لمدة عام.

وتشهد الضفة الغربية موجة توتر ومواجهات ميدانية بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي بالتزامن مع تدهور الأوضاع في قطاع غزة.

وارتفعت حصيلة الشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى 104 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بينهم أسيران استُشهدا داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وتشنّ إسرائيل منذ 3 أسابيع عملية عسكرية في قطاع غزة أطلقت عليها اسم "السيوف الحديدية"، دمرت أحياء بكاملها، وأسقطت 7326 شهيداً، منهم 3038 طفلاً، و1726سيدة، و414 مسناً، إضافة إلى إصابة 18967 مواطناً بجراح مختلفة.

وخلال الفترة ذاتها قتلت حركة حماس أكثر من 1400 إسرائيلي وأصابت 5132، وفق وزارة الصحة الإسرائيلية، كما أسرت ما يزيد على 220 إسرائيلياً، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب في مبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء.