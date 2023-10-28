سياسة
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أردوغان يدعو لتجمُّع بإسطنبول ضد الحرب على غزة ويطالب إسرائيل بوقف "الجنون"
دعا الرئيس التركي إسرائيل إلى وقف "حالة الجنون"، مشيراً إلى أن القصف الإسرائيلي المتزايد على قطاع غزة الذي تكثف الليلة الماضية استهدف النساء والأطفال والمدنيين الأبرياء.
أردوغان يدعو لتجمُّع بإسطنبول ضد الحرب على غزة ويطالب إسرائيل بوقف "الجنون"
أردوغان. / صورة: AA
28 أكتوبر 2023

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، إنّ القصف الإسرائيلي المتزايد على قطاع غزة الذي تكثف الليلة الماضية استهدف النساء والأطفال والمدنيين الأبرياء.

وأكد أردوغان في تغريدة على حسابه الرسمي في موقع إكس أن القصف الإسرائيلي أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع.

ودعا أردوغان إسرائيل إلى "التوقف عن حالة الجنون فوراً ووقف هجماتها".

كما دعا الرئيس التركي إلى مشاركة حاشدة في تجمُّع فلسطين الكبير بمطار أتاتورك في إسطنبول، الذي يقام اليوم السبت، وقال: "سوف نعزز دعواتنا ونصرخ بأننا نقف مع الشعب الفلسطيني ضد القمع الإسرائيلي".

وأمس، جدد أردوغان دعوة المواطنين إلى المشاركة في "تجمُّع فلسطين الكبير"، وقال في تغريدة مرفقة بعلمَي تركيا وفلسطين والمسجد الأقصى: "سنُظهر مجدداً تضامننا مع أشقائنا الفلسطينيين أمام العالم أجمع".

وكان الرئيس التركي استنكر رفض دول أوروبية لدعوة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، متسائلاً: "كم طفلاً يجب أن يموت حتى تطالب المفوضية الأوروبية بوقف إطلاق النار؟".

وأضاف أردوغان في كلمة له خلال مشاركته في النسخة الثامنة من "شورى الأسرة" بالعاصمة أنقرة أن الهجمات على غزة "تجاوزت بالفعل حد الدفاع عن النفس وتحولت إلى وحشية وقسوة ومذبحة وهمجية مكشوفة".

ولفت إلى أن إسرائيل تقصف المساجد والكنائس والمدارس والأسواق والمستشفيات، مشيراً إلى أن نتيجة هجماتها على غزة سقط 6 آلاف شهيد أغلبهم من النساء والأطفال، علاوة على نحو 18 ألف مصاب أغلبهم كذلك من النساء والأطفال.

وأشار إلى أن مساحة غزة ضيقة وأُلقي عليها 12 ألف طنّ من القنابل حتى الآن، وأن أكثر المتضررين نساء وأطفال.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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