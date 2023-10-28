أفادت وكالة الأنباء اللبنانية، السبت، بأن القوات الإسرائيلية أطلقت قنابل مضيئة على القطاعين الغربي والأوسط (جنوب)، الليلة الماضية وحتى ساعات الصباح، مشيرة إلى أنها تستهدف إشعال الحرائق في الأحراش الحدودية.

وقالت الوكالة إنّ الجيش الإسرائيلي أطلق القذائف الحارقة لإشعال النار بالأحراش المتاخمة للخط الأزرق الفاصل بين لبنان وإسرائيل.

وذكرت الوكالة أن الطيران الإسرائيلي الاستطلاعي والحربي حلّق في سماء المنطقة.

وسُجّلت، حسب الوكالة، موجات جديدة من "النزوح باتجاه مدينة صور وغيرها من القرى المجاورة في قضاءَي صور وبنت جبيل".

وأشارت الوكالة إلى أن عدد النازحين الكبير "يفوق قدرات خلية الأزمة في اتحاد بلديات صور لتلبية حاجات النازحين".

وتشهد الحدود الإسرائيلية-اللبنانية منذ بداية معركة "طوفان الأقصى" تبادلاً متقطعاً لإطلاق النيران بين الجيش الإسرائيلي من جهة وحزب الله وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.

وتنفذ إسرائيل منذ 3 أسابيع عملية عسكرية في قطاع غزة أطلقت عليها اسم "السيوف الحديدية" دمرت أحياء بكاملها، مخلّفة آلاف الشهداء والجرحى من المدنيين، وتقطع عنها إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية، ما أثار تحذيرات محلية ودولية من كارثة إنسانية مضاعفة، بموازاة مداهمات واعتقالات إسرائيلية مكثفة في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.

وردّاً على "اعتداءات إسرائيلية يومية بحقّ الشعب الفلسطيني ومقدساته"، أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، اقتحمت في بدايتها مستوطنات ومواقع عسكرية إسرائيلية في غلاف قطاع غزة.