سياسة
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الشرطة الأمريكية تعتقل مئات الأشخاص في تظاهرة ليهود بنيويورك داعمة لغزة
أعلنت شرطة نيويورك، توقيف نحو 200 شخص في تظاهرة يهودية احتجاجاً على القصف الإسرائيلي لقطاع غزة.
الشرطة الأمريكية تعتقل مئات الأشخاص في تظاهرة ليهود بنيويورك داعمة لغزة
طوابير من المعتقلين بعد تنفيذهم اعتصاماً احتجاجاً على القصف الإسرائيلي لغزة / صورة: AFP
28 أكتوبر 2023

وقفت شرطة نيويورك الجمعة مئات الأشخاص خلال تظاهرة نظمتها حركة يهودية احتجاجاً على القصف الإسرائيلي لقطاع غزة.

وأعلنت الشرطة توقيف ما لا يقل عن 200 شخص فيما أكد المنظمون أن التوقيفات شملت 300 شخص خلال تفريق التجمع داخل محطة غراند سنترال للقطارات.

وأظهرت صور التقطت في المكان طوابير طويلة من الشباب وقد كُبّلت أيديهم وهم يرتدون قمصاناً قطنية كتب عليها "ليس باسمنا" و "وقف إطلاق نار الآن".

ونظمت الاعتصام الكبير مجموعة "جوييش فويس فور بيس-نيويورك سيتي" التي قالت إن آلافاً عدة سدوا القاعة الرئيسية للمحطة.

وأكدت أنها "أكبر عملية عصيان مدني تشهدها مدينة نيويورك في غضون عشرين عاما".

وأظهرت مشاهد المحطة وقد عجت بالمحتجين الذين رفعوا لافتات كتب عليها: "الحرية للفلسطينيين" و"احزنوا على القتلى وناضلوا من أجل الأحياء".

وأطلق حاخامات التجمع بإضاءة شموع عطلة السبت وبتلاوة "صلاة الموتى اليهودية".

وقالت الحاخامة ماي يي في بيان نشره المنظمون: "السبت هو يوم راحة عادة، لكننا لا يسعنا أن نرتاح فيما ترتكب إبادة جماعية باسمنا".

وتشنّ إسرائيل منذ 3 أسابيع عملية عسكرية في قطاع غزة أطلقت عليها اسم "السيوف الحديدية"، دمرت أحياء بكاملها، وأسقطت 7326 شهيداً، منهم 3038 طفلاً، و1726 سيدة، و414 مسناً، إضافة إلى إصابة 18967 مواطناً بجراح مختلفة.

وخلال الفترة ذاتها قتلت حركة حماس أكثر من 1400 إسرائيلي وأصابت 5132، وفق وزارة الصحة الإسرائيلية، كما أسرت ما يزيد على 220 إسرائيلياً، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب في مبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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