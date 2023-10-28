انطلقت فاعليات تجمع فلسطين الكبير في مطار أتاتورك الدولي، السبت، بمشاركة الرئيس رجب طيب أردوغان، بتنظيم من فرع حزب العدالة والتنمية بالولاية.

ويحظى التجمع بإقبال كبير من آلاف المواطنين من كافة شرائح المجتمع، إلى جانب الكثير من ممثلي الجمعيات المدنية بالولاية.

ويحمل الكثير من المشاركين الأعلام التركية والفلسطينية، ولافتات بلغات عدة للتضامن مع غزة وفلسطين، وأخرى منددة بالهجمات الإسرائيلية، في حين يضع البعض منهم عصبات رأس مكتوب عليها "جميعنا فلسطينون".

ويتضمن برنامج التجمع وصلات غنائية الفنانين المحليين والعالميين مثل التركي رسول آيدمير، والسويدي اللبناني ماهر زين، والبريطاني يوسف إسلام.

ويشارك في التجمع عدد كبير من المسؤولين الأتراك إلى جانب الرئيس، وعدد من ممثلي دول مختلفة.

وأوضحت رئاسة حزب العدالة والتنمية في إسطنبول في بيان أن الهدف من تنظيم التجمع هو "لفت الانتباه إلى الوحشية الإسرائيلية، ودعم قضية فلسطين الحرة".

وأفاد البيان بأن من المنتظر أن يشارك في الفاعلية الرئيس رجب طيب أردوغان وزعماء أحزاب "الحركة القومية" دولت باهتشلي، و"الاتحاد الكبير" مصطفى دستجي، و"الرفاه من جديد" فاتح أربكان، و"هدى بار" زكريا يابيجي أوغلو، و"اليسار الديمقراطي" أوندر أق صقللي.

كما يشارك في التجمع أسماء بارزة من الجالية الفلسطينية بتركيا وشخصيات من عالم الرياضة والإعلام والفن والأعمال. ومن المتوقع أن يشارك المواطنون من كل أنحاء تركيا في التجمع المذكور.

وجدد الرئيس أردوغان دعوة المواطنين إلى المشاركة في "تجمُّع فلسطين الكبير"، وقال في تغريدة مرفقة بعلمَي تركيا وفلسطين: "سنُظهِر مجدداً تضامننا مع أشقائنا الفلسطينيين أمام العالم أجمع".

وتشنّ إسرائيل منذ 3 أسابيع عملية عسكرية في قطاع غزة أطلقت عليها اسم "السيوف الحديدية"، دمرت أحياء بكاملها، وأسقطت 7326 شهيداً، منهم 3038 طفلاً، و1726 سيدة، و414 مسناً، إضافة إلى إصابة 18967 مواطناً بجراح مختلفة.

وخلال الفترة ذاتها قتلت حركة حماس أكثر من 1400 إسرائيلي وأصابت 5132، وفق وزارة الصحة الإسرائيلية، كما أسرت ما يزيد على 220 إسرائيلياً، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب في مبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء.