سياسة
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الاستخبارات التركية تحيّد مسؤولاً في تنظيم PKK الإرهابي شمالي سوريا
تمكنت الاستخبارات التركية من تحييد الإرهابي محمد عزو المسؤول عن تنفيذ هجمات مسلحة على قوات الأمن التركية، بعد عملية أمنية نوعية نفذتها شمال سوريا.
الاستخبارات التركية تحيّد مسؤولاً في تنظيم PKK الإرهابي شمالي سوريا
عمل عزو منسقاً لمناورات مشتركة مع القوات الأمريكية شارك فيها 250 مسلحاً من PKK في المالكية في 7 سبتمبر/أيلول 2022 / صورة: AA
28 أكتوبر 2023

حيّدت الاستخبارات التركية الإرهابي محمد عزو، أحد مسؤولي تنظيم "PKK/YPG" الإرهابي، شمالي سوريا.

وقالت مصادر أمنية، إن الاستخبارات استهدفت محمد عزو العام الماضي، لكنه نجى وأصيب بجروح حينها.

وأضافت أنه اُُرسل إلى الخارج للعلاج في ذلك الوقت، وعاد بعد شفائه مؤخراً إلى مدينة المالكية التابعة لمحافظة الحسكة، ما دفع الاستخبارات التركية إلى اذلتحرك فور تلقيها نبأ عودته.

وأوضحت أن الاستخبارات نجحت في تحييد عزو إثر عملية شمالي سوريا.

يُذكر أن عزو كان مطلوباً للسلطات التركية بتهمة تنفيذ هجوم على مركز شرطة حدودي على طريق (جيزرة-سيلوبي) في ولاية شرناق جنوب شرقي تركيا، في فبراير/شباط 2022، ما أسفر عن استشهاد جندي، وإصابة 3 آخرين.

كما عمل منسقاً لمناورات مشتركة مع القوات الأمريكية شارك فيها 250 مسلحاً من تنظيم "PKK/PYD" الإرهابي في المالكية بتاريخ 7 سبتمبر/أيلول 2022.

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الدفاع التركية السبت، تحييد اثنين من إرهابيي تنظيم "PKK/YPG" شمالي سوريا.

ولفتت إلى أن القوات التركية حيدت إرهابيَّين من تنظيم "PKK/YPG" بعد رصدهما في منطقة عملية "غصن الزيتون" شمالي سوريا.

وكانت القوات التركية نفذت خلال السنوات الماضية بالتعاون مع الجيش الوطني السوري عمليات "درع الفرات" و"غصن الزيتون" و"نبع السلام" شمال سوريا ضد تنظيمي داعش و"YPG" الإرهابيَّين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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