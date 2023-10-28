ادعى الجيش الإسرائيلي توغل قواته ليلة الجمعة/السبت شمالي قطاع غزة واستهداف 150 هدفاً تحت الأرض باستخدام 100 طائرة حربية.

وعاشت غزة ليلة عصيبة من القصف الأعنف منذ أن نفذت إسرائيل عملية عسكرية في القطاع قبل 3 أسابيع، وقطعاً للاتصالات والإنترنت بشكل كامل.

وقال المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، عبر منصة إكس إن طائراته الحربية "أغارت الليلة الماضية على نحو 150 هدفاً تحت الأرض في شمال قطاع غزة".

وأضاف أن الطائرات تمكنت "من تدمير أنفاق قتالية ومناطق قتال تحت الأرض" وتصفية مقاتلين من حركة حماس.

وتابع أنه "خلال الغارات الهجومية الليلة الماضية شارك نحو 100 طائرة حربية استخدمت مئات الصواريخ ودمرت مئات الأهداف لحماس".

بدوره قال المتحدث باسم الجيش، دانيال هاغاري في بيان نشره بحسابه على منصة إكس: "قواتنا دخلت أراضي شمال قطاع غزة الليلة ووسعت نشاطها البري".

وأضاف هاغاري: "شارك في هذا النشاط قوات المشاة والمدرعات والهندسة والمدفعية مع نيران كثيفة".

ولفت هاغاري إلى أن "الجيش الإسرائيلي تمكن خلال العملية من تصفية راتب أبو صهيبان، قائد القوة البحرية في لواء غزة، باستخدام الطائرات المقاتلة".

وأشار إلى أن صهيبان، قاد محاولة التسلل البحري التي جرت يوم 24 أكتوبر/تشرين الأول الجاري في منطقة شاطئ زيكيم.

ومضى بقوله: "كما هاجمت القوات البحرية خلال الليل أيضاً أهدافاً تستخدمها منظمة حماس، بما في ذلك نقاط مراقبة ومواقع إطلاق مضادة للدبابات ومنشأة عسكرية، وقدمت المساعدة للقوات البرية".

وتابع هاغاري "عودة المختطفين هي أيضاً من ضمن اعتباراتنا في العملية".

وفي منشور آخر على منصة إكس، نشرت وزارة الدفاع الإسرائيلية لقطات مصورة لعدد كبير من الآليات العسكرية، وعلقت بالقول: "توثيق لقواتنا البرية في قطاع غزة"، دون توضيح إن كان المقصود وجود القوات على تخوم غزة أم بمواقع داخلها بعد عملية أمس.

ولم يصدر تعقيب فوري من حركة حماس على ادعاءات الجيش، لكنها أكدت في آخر بيان لها صفحتها على تليغرام منتصف ليل السبت أن "كتائب القسام تتصدى لتوغل بري في بيت حانون وشرق البريج واشتباكات عنيفة تدور على الأرض".

وتشنّ إسرائيل منذ 3 أسابيع عملية عسكرية في قطاع غزة أطلقت عليها اسم "السيوف الحديدية"، دمرت أحياء بكاملها، وأسقطت 7326 شهيداً، منهم 3038 طفلاً، و1726 سيدة، و414 مسناً، إضافة إلى إصابة 18967 مواطناً بجراح مختلفة.

وخلال الفترة ذاتها قتلت حركة حماس أكثر من 1400 إسرائيلي وأصابت 5132، وفق وزارة الصحة الإسرائيلية، كما أسرت ما يزيد على 220 إسرائيلياً، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب في مبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء.