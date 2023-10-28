سياسة
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القصف الإسرائيلي غير المسبوق على غزة يدمّر مئات المباني كلياً
أسفرت الغارات الجوية غير المسبوقة التي نفّذتها إسرائيل ليلة الجمعة-السبت ضد قطاع غزة عن تدمير مئات المباني كلياً، وفقاً لبيان أصدره جهاز الدفاع المدني في القطاع.
القصف الإسرائيلي غير المسبوق على غزة يدمّر مئات المباني كلياً
القصف الإسرائيلي غير المسبوق على غزة يدمّر مئات المباني كلياً / صورة: AA
28 أكتوبر 2023

أعلن جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة، أن الضربات التي نفذتها إسرائيل ليلة الجمعة-السبت، دمّرت مئات المباني كلياً في القطاع، وفقاً لبيان أصدره الجهاز السبت.

ونفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي ضربات هي الأعنف منذ بدء الحرب من البر والبحر والجو على جميع مناطق قطاع غزة، وسط انقطاع تام لخدمات الهواتف والإنترنت.

وأشار "الدفاع المدني" في بيانه إلى أن "الغارات الإسرائيلية استهدفت مباني حكومية ومنازل مدنية، وأراضي فارغة، مُوقِعاً عدداً كبيراً من القتلى والجرحى".

ولفت إلى أن "القصف تركز في محيط مستشفيي الشفاء والإندونيسي وسط القطاع، مستخدماً القنابل الفوسفورية الحارقة"، وهو ما أكدته صور تناقلتها وسائل إعلام دولية.

ومساء الجمعة قالت شركة الاتصالات الفلسطينية و"جوال" (خاصة) إنّ خدمات الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة تعرضت لانقطاع كامل، مع استمرار القصف الإسرائيلي الكثيف على خطوط التغذية والأبراج والشبكات.

وعاشت غزة ليلة عصيبة من القصف الأعنف منذ أن نفذت إسرائيل قبل 3 أسابيع عملية عسكرية في القطاع أطلقت عليها اسم "السيوف الحديدية" دمرت أحياء بكاملها، وأسقطت 7326 شهيداً، منهم 3038 طفلاً، و1726 سيدة، و414 مسناً، إضافة إلى إصابة 18967 مواطناً بجراح مختلفة.

وخلال الفترة ذاتها وردّاً على "اعتداءات إسرائيلية يومية بحقّ الشعب الفلسطيني ومقدساته"، أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، اقتحمت في بدايتها مستوطنات ومواقع عسكرية إسرائيلية في غلاف قطاع غزة.

وقُتل فيها أكثر من 1400 إسرائيلي وأُصيب 5132، وفقاً لوزارة الصحة الإسرائيلية، كما أُسر ما يزيد على 220 إسرائيلياً، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب حماس في مبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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