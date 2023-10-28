سياسة
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الرئيس الباكستاني: تركيا أظهرت قيادة كبيرة في مواجهة الوحشية في غزة
هنأ الرئيس الباكستاني نظيره التركي بمناسبة الذكرى المئوية الأولى للجمهورية التركية، وأشاد بموقف الرئيس رجب طيب أردوغان من القضية الفلسطينية.
الرئيس الباكستاني: تركيا أظهرت قيادة كبيرة في مواجهة الوحشية في غزة
أشاد الرئيس الباكستاني بالموقف التركي من الحرب الإسرائيلية على غزة وشجاعة الرئيس أردوغان. / صورة: AA
28 أكتوبر 2023

قال الرئيس الباكستاني عارف علوي إنّ نظيره التركي رجب طيب أردوغان أظهر موقفاً شجاعاً بشأن غزة.

جاء ذلك في حديث صحفي بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية، إذ تطرَّق إلى قضايا مختلفة، ضمنها الأوضاع في قطاع غزة.

وقال علوي: "بالنيابة عن شعب وحكومة باكستان أتقدم بأخلص التهاني إلى أخي الرئيس رجب طيب أردوغان، بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية".

ولفت أن العلاقة الاستثنائية بين تركيا وباكستان تستند إلى التفاهم المتبادل على صعيد المسائل العالمية، وذكر أن تركيا تقف إلى جانب باكستان بشأن قضية كشمير.

وبشأن الهجمات الإسرائيلية على غزة، قال الرئيس الباكستاني إنّ تركيا أظهرت قيادة كبيرة في مواجهة الوحشية في غزة.

وأردف: "لقد أظهر أخي أردوغان موقفاً شجاعاً بشأن غزة. وأعتقد أن العالم الإسلامي سيتخذ أيضًا موقفاً شجاعاً بشأن هذه القضية".

وذكر علوي أن ما يجري في غزة أمر مؤلم للغاية، وقال: "ما يحدث في غزة لا يمكن مقارنته بأي شيء جرى في العالم".

من ناحية أخرى، لفت علوي إلى أن منطقة الأناضول لطالما احتضنت من لجأ إليها إثر كل مصيبة ألمّت بأوروبا في القرون الأربعة أو الخمسة الماضية.

وأردف: "لقد نسي العالم كيف احتضن المسلمون الناس من جميع الأديان في الأناضول والأندلس عبر التاريخ".

وتشهد تركيا استعدادات حثيثة على المستويين الشعبي والرسمي للاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التي توافق الأحد 29 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وستشهد الولايات والمدن التركية كافةً احتفالات بإتمام 100 سنة على تأسيس الجمهورية التركية.

وتحتفل تركيا بـ"عيد الجمهورية" في 29 أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام، وهو ذكرى إعلان الجمهورية على يد مؤسسها مصطفى كمال أتاتورك عام 1923.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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