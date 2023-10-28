سياسة
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تركيا ترحب بقرار الأمم المتحدة بشأن هدنة إنسانية في قطاع غزة
قالت الخارجية التركية في بيان إنها ترحب بمشروع قرار "حماية المدنيين والوفاء بالالتزامات القانونية والإنسانية" الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
تركيا ترحب بقرار الأمم المتحدة بشأن هدنة إنسانية في قطاع غزة
الخارجية التركية: نرحب بالدعم الواسع لاعتماد مشروع القرار. / صورة: AA
28 أكتوبر 2023

رحبت وزارة الخارجية التركية السبت بمشروع قرار "حماية المدنيين والوفاء بالالتزامات القانونية والإنسانية" الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويدعو إلى هدنة إنسانية فورية في قطاع غزة.

وقالت الخارجية في بيان: "نرحب بالدعم الواسع لاعتماد مشروع القرار المعنوَن (حماية المدنيين والوفاء بالالتزامات القانونية والإنسانية) الذي جرى تقديمه في الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة للأمم المتحدة".

وأضافت: "أهمية هذا القرار في أنه يتضمن دعوات لوقف فوري ودائم ومستدام لإطلاق النار الإنساني، فضلاً عن وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن ودون انقطاع للغذاء والخدمات الأساسية".

وأشارت الخارجية إلى أنه "على الرغم من أننا لا نجد قرار الجمعية العامة هذا كافياً، الذي يعبّر عن مشاعر غالبية المجتمع الدولي في بيئة يظل فيها مجلس الأمن الدولي صامتاً وغير فعال في مواجهة الهجمات الوحشية التي تستهدف الشعب الفلسطيني في غزة، فإننا نأمل أن يجري تنفيذ البنود الواردة في النص بسرعة".

وقد دعت الخارجية التركية إسرائيل إلى "الاستماع إلى الصوت المشترك للمجتمع الدولي، ووقف الهجمات، وإتاحة الفرصة للسلام".

وقالت إنه "من دون حل عادل للقضية الفلسطينية لن يكون من الممكن تحقيق السلام والاستقرار الدائمين في الشرق الأوسط، وسيكون من المستحيل على إسرائيل أن تضمن أمنها".

وأكدت أن "طريق الحل يكمن في إقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة والمتكاملة جغرافياً، وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حدود عام 1967".

كما دعت الخارجية التركية جميع الدول إلى الوفاء بمسؤولياتها والوقوف على الجانب الصحيح من التاريخ في هذه الفترة الحرجة.

ووافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة، على قرار يدعو إلى "هدنة إنسانية دائمة ومستدامة" فورية في قطاع غزة.

وجرت الموافقة على مشروع القرار الذي قدمه ما يقرب من 50 دولة، بما في ذلك تركيا وفلسطين ومصر والأردن والسعودية والإمارات، بأغلبية 120 صوتاً مقابل معارضة 14، مع امتناع 45 دولة عن التصويت، حسب مراسل الأناضول.

ويعرب مشروع القرار الذي جرى تبنّيه خلال الجلسة الطارئة الخاصة العاشرة بشأن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة عن "القلق البالغ" إزاء "التصعيد الأخير للعنف".

وأدان القرار "جميع أعمال العنف ضد المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين، بما في ذلك أعمال الإرهاب والهجمات العشوائية، فضلاً عن أعمال الاستفزاز والتحريض والتدمير".

كما طالب القرار "جميع الأطراف بالامتثال الفوري والكامل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي".

وشدد على ضرورة حماية المدنيين وفقاً للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان من ناحية، و"منع مزيد من زعزعة الاستقرار وتصعيد العنف في المنطقة من ناحية أخرى".

كما دعا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المدنيين المحتجزين بشكل غير قانوني".

وجاءت هذه الخطوة بعد أن جرى استخدام حق النقض (الفيتو) ضد 4 مشاريع قرارات مختلفة في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة خلال 10 أيام.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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