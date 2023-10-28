أعلنت وزارة الصحة المصرية، السبت، مصرع 32 شخصاً وإصابة 63 آخرين في حادث مروريّ على طريق سريع شمالي البلاد.

جاء ذلك في بيان لوزارة الصحة بشأن الحادث الذي ذكرت وسائل إعلام محلية أنه "كان بسبب طقس سيئ على طريق سريع شمالي البلاد".

وأوضحت وزارة الصحة أن "حادثاً مرورياً وقع صباح اليوم السبت بين أتوبيس (حافلة لنقل الركاب) وعدد من السيارات واشتعال بعضها على طريق القاهرة-الإسكندرية الصحراوي في محيط منطقة وادي النطرون (شمال)".

وقررت الوزارة "رفع حالة الاستعداد في مستشفيات محافظة البحيرة (شمال/محيط الحادث)".

وأشارت الوزارة إلى أن الحادث أسفر عن "وفاة 32 راكباً وإصابة 63 آخرين"، دون ذكر سبب الحادث.

وذكرت صحيفة المصري اليوم (خاصة) في وقت سابق السبت بأن "سوء حالة الطقس وانتشار الشبورة المائية (الضباب) تسببا صباح السبت في وقوع ذلك الحادث المروع".

وأفادت صحيفة أخبار اليوم (حكومية) بأن "مشهداً مروعاً دارت أحداثه على طريق الإسكندرية الصحراوي بعد تصادم وقع بين عدد من السيارات، الأمر الذي أدى إلى اشتعال النيران بشكل كبير جراء الحادث".

وبخلاف الحوادث التي يتسبب فيها الطقس، ​​تتكرر حوادث السير في مصر لأسباب أبرزها التراخي في تطبيق معايير الأمان، ورعونة القيادة، وفقاً للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (رسمي)، وسط إجراءات حكومية منذ سنوات بتدشين طرق جديدة وتوسعة محاور الطرق السريعة لتقليل الحوادث.