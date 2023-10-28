سياسة
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حشود ضخمة في إسطنبول تضامناً مع غزة
احتشد مئات الآلاف في مطار أتاتورك في إسطنبول للمشاركة في "تجمع فلسطين الكبير" تضامناً مع غزة.
حشود ضخمة في إسطنبول تضامناً مع غزة
تجمع فلسطين / صورة: AA
28 أكتوبر 2023

بدأت في مدينة إسطنبول التركية، السبت، فاعليات "تجمع فلسطين الكبير" الذي يهدف إلى لفت الانتباه إلى ما يجري في قطاع غزة من مجازر وجرائم، والدعوة لوقف العدوان الإسرائيلي والتضامن مع الشعب الفلسطيني.

ومن المقرر أن يشارك في التجمع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وعدد من المسؤولين الأتراك رفيعي المستوى، إلى جانب فنانين ورياضيين ومشاهير. كما حضر الفنان العالمي ماهر زين.

وامتلأت مواصلات إسطنبول بعشرات الآلاف الذين رفعوا أعلام فلسطين ولافتات تدعو لوقف العدوان على غزة أثناء توجههم إلى مطار أتاتورك حيث ينظم التجمع.

ورفعت أعلام تركيا وفلسطين وصور المسجد الأقصى في أرض المطار، وأقيم مسرح عملاق بطول 60 متراً وارتفاع 14 متراً، ونصبت شاشات ضخمة.

وتدفق مئات آلاف الأتراك والمقيمين رجالاً ونساء وأطفالاً وشيوخاً للمشاركة في التجمع الحاشد الذي دعا إليه الرئيس التركي وحزب العدالة والتنمية، وشوهدت الجماهير الضخمة ترفع أعلام تركيا جنباً إلى جنب مع أعلام فلسطين.

ومن المقرر أن يلقي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كلمة خلال التجمع الذي يقام بالتوازي مع احتفال تركيا بمرور مئة عام على تأسيس الجمهورية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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