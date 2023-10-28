أعلنت كتائب القسام وسرايا القدس، السبت، قصف تل أبيب ومواقع عسكرية إسرائيلية متفرقة برشقات صاروخية، ردّاً على استهداف الجيش الإسرائيلي للمدنيين.

وقالت كتائب القسام في بيان إنها "تقصف تل أبيب برشقة صاروخية رداً على المجازر بحق المدنيين".​​​​​​​

وقالت في بيان منفصل: "قصفنا عسقلان برشقة صاروخية رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين".

فيما قالت سرايا القدس في بيان: "استهدفنا مربض آليات وموقع ناحل عوز بقذائف الهاون الساعة الواحدة ونصف، وقصفنا بئر السبع برشقة كثيفة من الصواريخ".

وشهدت غزة ليلة الجمعة/السبت، قصفاً من عدة محاور هو "الأعنف" منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، تسبب "بتدمير مئات المباني كليّاً"، تزامناً مع توغل بري محدود لليوم الثالث على التوالي، وقطع للاتصالات والإنترنت بشكل كامل عن القطاع عزله عن العالم الخارجي.

وتشن إسرائيل منذ 22 يوماً عملية عسكرية في قطاع غزة أطلقت عليها اسم "السيوف الحديدية"، دمرت أحياء بكاملها.

وخلال الفترة ذاتها قتلت حركة حماس أكثر من 1400 إسرائيلي وأصابت 5132، وفق وزارة الصحة الإسرائيلية، كما أسَرَت ما يزيد على 220 إسرائيلياً، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب في مبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء.​​​​​​​