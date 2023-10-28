سياسة
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لافروف يحذر من كارثة تستمر لعقود جراء القصف الإسرائيلي على غزة
حذّر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف من أن القصف الإسرائيلي على قطاع غزة قد يتسبب في كارثة يمكن أن تستمر لعقود، مؤكداً أنه يتعارض مع القانون الدولي الإنساني بخاصة أنه يجري استهداف المدنيين.
لافروف يحذر من كارثة تستمر لعقود جراء القصف الإسرائيلي على غزة
لافروف: القصف الإسرائيلي على غزة مخالف للقانون الدولي / صورة: AFP
28 أكتوبر 2023

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن القصف الإسرائيلي لغزة يتعارض مع القانون الدولي ويخاطر بالتسبب في كارثة يمكن أن تستمر لعقود.

وقال لافروف في مقابلة مع وكالة أنباء روسيا البيضاء الرسمية (بيلتا) اليوم السبت: "بينما نندد بالإرهاب، فإننا نرفض بشكل قاطع إمكانية الرد على الإرهاب من خلال انتهاك قواعد القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك الاستخدام العشوائي للقوة ضد أهداف من المعروف أن مدنيين موجودون فيها، ومنهم الرهائن المحتجزون".

وأضاف أن من المستحيل القضاء على حماس، مثلما تعهدت إسرائيل، بدون تدمير غزة مع معظم سكانها المدنيين.

وتابع: "إذا جرى تدمير غزة وطرد مليوني نسمة، مثل ما يقترح بعض السياسيين في إسرائيل والخارج، فإن ذلك سيؤدي إلى كارثة لعقود عديدة، إن لم يكن لقرون".

وقال: "لا بد من التوقف والإعلان عن برامج إنسانية لإنقاذ السكان تحت الحصار".

وتشنّ إسرائيل منذ 3 أسابيع عملية عسكرية في قطاع غزة أطلقت عليها اسم "السيوف الحديدية"، دمرت أحياء بكاملها، وأسقطت 7326 شهيداً، منهم 3038 طفلاً، و1726 سيدة، و414 مسناً، إضافة إلى إصابة 18967 مواطناً بجراح مختلفة.

وخلال الفترة ذاتها قتلت حركة حماس أكثر من 1400 إسرائيلي وأصابت 5132، وفق وزارة الصحة الإسرائيلية، كما أسرت ما يزيد على 220 إسرائيلياً، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب في مبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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