طالبت السعودية، اليوم السبت، بوقف فوري للعملية العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة، معربة عن إدانتها لأي عمليات برية تنفذها إسرائيل في القطاع.

جاء ذلك في بيان نشرته الخارجية السعودية على منصة إكس، السبت، أعربت فيه عن بالغ قلقها من التصعيد العسكري الإسرائيلي في غزة جراء عملياته البرية.

وقال البيان: "تتابع المملكة العربية السعودية بقلق بالغ التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة جراء العمليات البرية التي ينفذها الجيش الإسرائيلي بالقطاع".

وأضاف أن "المملكة تدين وتشجب أي عمليات برية تنفذها إسرائيل لما في ذلك من تهديد لحياة المدنيين الفلسطينيين وتعريضهم لمزيد من الأخطار والأوضاع غير الإنسانية".

وحذرت المملكة أيضاً من "خطورة الاستمرار في الإقدام على هذه الانتهاكات الصارخة وغير المبررة والمخالفة للقانون الدولي بحق الشعب الفلسطيني الشقيق وما سيترتب على ذلك من تداعيات خطيرة على استقرار المنطقة والسلم والأمن الإقليمي والدولي".

وأوضح البيان أن المملكة "تدعو المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته للوقف الفوري للعملية العسكرية الإسرائيلية على غزة وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر بتاريخ 27 أكتوبر/تشرين الأول الجاري".

وشهدت غزة ليلة الجمعة/السبت، قصفاً من عدة محاور هو "الأعنف" منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، تسبب "بتدمير مئات المباني كلياً"، تزامناً مع توغل بري محدود لليوم الثالث على التوالي، وقطع للاتصالات والإنترنت بشكل كامل عن القطاع عزله عن العالم الخارجي.

وتشن إسرائيل منذ 22 يوماً عملية عسكرية في قطاع غزة أطلقت عليها اسم "السيوف الحديدية"، دمرت أحياء بكاملها، وأوقعت 7703 شهداء، بينهم 3195 طفلاً، و1863 سيدة، إلى جانب 19743 أصيبوا بجراح مختلفة.

وخلال الفترة ذاتها قتلت حركة حماس أكثر من 1400 إسرائيلي وأصابت 5132، وفق وزارة الصحة الإسرائيلية، كما أسرت ما يزيد على 220 إسرائيلياً، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب في مبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء.