سياسة
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عبر "Starlink".. إيلون ماسك يعلن توفير الإنترنت لمنظمات الإغاثة في غزة
قرّر الملياردير الأمريكي إيلون ماسك توفير الإنترنت لمنظمات الإغاثة المعترف بها دولياً في غزة، بعد قطع إسرائيل الإنترنت عن القطاع.
عبر "Starlink".. إيلون ماسك يعلن توفير الإنترنت لمنظمات الإغاثة في غزة
الملياردير الأمريكي إيلون ماسك يعلن توفير الإنترنت لمنظمات الإغاثة في غزة / صورة: Reuters
28 أكتوبر 2023

قرّر الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، السبت، توفير الإنترنت لمنظمات الإغاثة المعترف بها دولياً في غزة، بعد قطع إسرائيل الإنترنت عن القطاع.

وكتب ماسك، على حسابه الرسمي عبر منصة "إكس"، إن "خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية التابعة لشركة ستارلينك، ستوسع نطاق اتصالها ليشمل منظمات الإغاثة المعترف بها دولياً في غزة".

والمزايا المحتملة لاستخدام ستارلينك في غزة متعددة، وتتمثل في تعزيز التواصل وتنسيق جهود الإغاثة، وتمكين منظمات الإغاثة من الاستجابة بشكل أكثر فاعلية للأزمة الإنسانية، حسب بيان صادر عن ماسك.

وأضاف البيان أن "هذه الخدمة تساهم في تسهيل الوصول إلى التعليم، وخدمات الرعاية الصحية، ما يعزز بشكل كبير رفاهية سكان المنطقة".

وتابع: "علاوة على ذلك، فإن تقديم خدمة إنترنت موثوقة ومنخفضة التكلفة يمكن أن يحفز التنمية الاقتصادية ويفتح فرص عمل جديدة".

وفي 18 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بدأت إسرائيل محادثات رسمية مع شركة "SpaceX" التابعة لماسك، لتزويد تل أبيب بالإنترنت الفضائي من شركة ستارلينك.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الاتصالات الإسرائيلية، بينما كانت إسرائيل تتحضر لشن هجوم بري على قطاع غزة.

وذكرت الوزارة أن "هذه الخطوة ستضمن حصول البلدات الواقعة على الخطوط الأمامية من مناطق غلاف غزة وميدان الحرب، على خدمة إنترنت مستمرة".

وأضافت أن هذه ستكون المرة الأولى التي تعتمد فيها إسرائيل على ستارلينك، الذي سيكون بمثابة نسخة احتياطية في حالة تعطل الأنظمة الأخرى.

إلا أن الشركة الأمريكية لم توافق على طلب إسرائيل آنذاك، فيما لم تعلق على بيان الوزارة، حسب ما أوردته وكالة بلومبرغ الأمريكية.

وشهدت غزة ليلة الجمعة/السبت، قصفاً من محاور عدة هو "الأعنف" منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، تسبب "بتدمير مئات المباني كلياً"، تزامناً مع توغل بري محدود لليوم الثالث على التوالي، وقطع للاتصالات والإنترنت بشكل كامل عن القطاع عزله عن العالم الخارجي.

وتشن إسرائيل منذ 22 يوماً عملية عسكرية في قطاع غزة أطلقت عليها اسم "السيوف الحديدية"، دمرت أحياء بكاملها، وأوقعت 7703 شهداء، بينهم 3195 طفلاً، و1863 سيدة، إلى جانب 19743 أصيبوا بجراح مختلفة.

وخلال الفترة ذاتها قتلت حركة حماس أكثر من 1400 إسرائيلي وأصابت 5132، وفق وزارة الصحة الإسرائيلية، كما أسرت ما يزيد على 220 إسرائيلياً، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب في مبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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