أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، رصده إطلاق نار من الأراضي اللبنانية، باتجاه منطقة "زريعيت" شمالي إسرائيل، حسب بيان.

وقال الجيش الإسرائيلي: "رصدت القوات قبل قليل عدداً من عمليات إطلاق النار من الأراضي اللبنانية باتجاه الأراضي الإسرائيلية في زريعت".

وأضاف: "لم تقع إصابات ولم تحدث أضرار"، مضيفاً أن الجيش الإسرائيلي رد على مصادر إطلاق النار.

من ناحيته، قال "حزب الله" اللبناني، إنه حقق "إصابات مباشرة" في هجوم استهدف موقع المرج العسكري الإسرائيلي قرب الحدود اللبنانية.

وفي وقت سابق السبت، أعلن حزب الله أن عناصره "هاجموا بعد ظهر السبت، موقع ريشا، ونقطة الجرداح، بالقذائف المدفعية والأسلحة المناسبة وحققوا فيها إصابات مباشرة".

وفي بيان لاحق، أفاد الحزب أنه استهدف موقع العبّاد بالصواريخ (مقابل الحدود اللبنانية) الموجّهة والأسلحة المناسبة ودمر عناصره قسماً من التجهيزات الأساسية فيه.

وفي وقت سابق السبت، قصف الجيش الإسرائيلي أطراف عدة بلدات حدودية لبنانية بالمدفعية وقذائف الفوسفور، ما أدى إلى حرائق على طول الحدود. وفق وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية، إن "العدو الإسرائيلي قصف بلدة مركبا، بالقذائف الفوسفورية" .

ولفتت إلى أن "مدفعية العدو الإسرائيلي قصفت خراج شيحين وزبقين، بقذائف 155 ملم، وبالقذائف الفوسفورية الحارقة، وخلّف القصف حرائق في الأودية والأحراج في تلك المنطقة".

وأشارت الوكالة إلى أن القصف تزامن مع تحليق للطيران الحربي والاستطلاعي فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط.

وأفادت بسماع اشتباكات في محيط موقع العرامشة بين العدو والمقاومة (حزب الله) بجهة بلدة الضهيرة، القريبة من الحدود.

وذكرت أن "العدو الإسرائيلي يستهدف بالقصف المدفعي منطقة رأس الظهر في الحي الغربي في ميس الجبل بقذيفتين".

ويأتي التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان تزامناً مع تصعيد آخر في غزة، حيث شهد القطاع مساء الجمعة قصفاً هو "الأعنف" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، تسبب بـ"تدمير مئات المباني كلياً"، تزامناً مع توغل بري محدود لليوم الثالث على التوالي، وقطع للاتصالات والإنترنت بشكل كامل عن القطاع عزله عن العالم الخارجي.

وتشن إسرائيل منذ 22 يوماً عملية عسكرية في قطاع غزة أطلقت عليها اسم "السيوف الحديدية"، دمرت أحياء بكاملها، وأوقعت 7703 شهداء، بينهم 3195 طفلاً، و1863 سيدة، إلى جانب 19743 أصيبوا بجراح مختلفة.

وخلال الفترة ذاتها قتلت حركة حماس أكثر من 1400 إسرائيلي وأصابت 5132، وفق وزارة الصحة الإسرائيلية، كما أسَرَت ما يزيد على 220 إسرائيلياً، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب في مبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء.