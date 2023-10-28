قالت مصر، السبت، إنها لم ولن تدخر جهداً من أجل سرعة نفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الذي يتعرض للقصف الإسرائيلي منذ 22 يوماً، وإن إجراءات تل أبيب "تعرقل نفاذها".

جاء ذلك على لسان متحدث الخارجية أحمد أبو زيد، ردّاً على استفسارات من مراسلي صحف ووكالات أنباء غربية عن أسباب تأخر دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وفق بيان للوزارة المصرية نشرته على فيسبوك.

وعلى الرغم من الوضع الإنساني المتأزم في القطاع وتكدس قوافل المساعدات على الجانب المصري، لا تزال أعداد الشاحنات التي وصلت غزة عن طريق معبر رفح قليلة ولا تلبي حاجياتها، إذ بلغ عددها منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري 84.

وأكّد أبو زيد أنه "على جميع الأطراف أن تدرك، بما لا يدع مجالاً للشك، أن مصر لم ولن تدخر جهداً من أجل ضمان سرعة نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأشقاء الفلسطينيين في غزة".

وأضاف: "العراقيل الإسرائيلية هي التي تعيق نفاذ المساعدات إلى القطاع".

وأعرب المتحدث عن أسفه إزاء "المشاكل اللوجستية الرئيسية المفروضة من الجانب الإسرائيلي، التي تواجه عملية نقل المساعدات إلى القطاع".

وأوضح: "حيث تشترط إسرائيل ضرورة تفتيش الحافلات بمعبر نيتسانا (العوجة) على حدود مصر، ثم تتوجه بعد ذلك إلى منفذ رفح في رحلة تستغرق مسافة 100 كم قبل دخولها إلى القطاع عبر معبر رفح".

وزاد أن هذه الإجراءات "تخلق أعباء بيروقراطية ومعوقات تؤخر وصول تلك المساعدات إلى غزة بشكل كبير".

على صعيد آخر، دعا الهلال الأحمر المصري، مساء السبت، إلى إدخال مساعدات لقطاع غزة على مدار أيام وليس ساعات فقط.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي بالقاهرة، عقده السبت، رامي الناظر، المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري، وفق ما نقلته وكالة الأنباء المصرية.

وكشف الناظر، عن "وصول 84 شاحنة مساعدات غذائية وإنسانية ودوائية تابعة للهلال الأحمر المصري إلى قطاع غزة"، دون كشف مجمل المساعدات من الدول الأخرى التي عبرت لغزة.

وأشار إلى "خطورة الوضع الإنساني في قطاع غزة".

وطالب الناظر بـ"فتح المسارات الإنسانية ليس فقط لعدة ساعات ولكن لعدة أيام، تسمح بدخول المساعدات بكميات كبيرة".

والهلال الأحمر المصري، المعني بتسيير المساعدات عبر معبر رفح، المنفذ الحدودي الوحيد مع غزة، التي تواجه قصفاً إسرائيلياً منذ 22 يوماً.

وتشن إسرائيل منذ 22 يوماً عملية عسكرية في قطاع غزة أطلقت عليها اسم "السيوف الحديدية"، دمرت أحياء بكاملها، وأوقعت 7703 شهداء، بينهم 3195 طفلاً، و1863 سيدة، إلى جانب 19743 أصيبوا بجراح مختلفة.