كشفت مصادر دبلوماسية تركية مساء السبت أن الدبلوماسيين الإسرائيليين غادروا تركيا منذ فترة، وذلك رداً على تصريحات لوزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية التركية: "الدبلوماسيون الإسرائيليون ليسوا في تركيا في الوقت الحالي. اعتباراً من 19 أكتوبر (تشرين الأول)، كانوا قد غادروا بلادنا بالفعل".

وأضاف: "في المذكرة التي أرسلوها إلى وزارتنا في 18 أكتوبر، ذكروا أنه في ضوء التطورات الأخيرة، سيغادر الدبلوماسيون في السفارة تركيا اعتباراً من 19 أكتوبر". وقال المصدر نفسه: "من الصعب فهم من أعطى تعليمات كوهين بالعودة. لأن الدبلوماسيين الذين ذكرهم في بيانه غادروا بلادنا بالفعل".

وفي وقت سابق السبت، قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين: "إن إسرائيل استدعت بعض ممثليها الدبلوماسيين لدى تركيا بسبب "التصريحات الخطيرة" التي أدلت بها أنقرة". حسب قوله

وأضاف كوهين في منشور على منصة إكس: "بالنظر إلى التصريحات الخطيرة الصادرة عن تركيا فقد أمرت بعودة الممثلين الدبلوماسيين من هناك من أجل إجراء إعادة تقييم للعلاقات بين إسرائيل وتركيا".

وتشنّ إسرائيل منذ 3 أسابيع عملية عسكرية في قطاع غزة أطلقت عليها اسم "السيوف الحديدية"، دمرت أحياء بكاملها، وأسقطت 7326 شهيداً، منهم 3038 طفلاً، و1726 سيدة، و414 مسناً، إضافة إلى إصابة 18967 مواطناً بجراح مختلفة.

وخلال الفترة ذاتها قتلت حركة حماس أكثر من 1400 إسرائيلي وأصابت 5132، وفق وزارة الصحة الإسرائيلية، كما أسرت ما يزيد على 220 إسرائيلياً، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب في مبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء.