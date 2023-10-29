استُشهد 3 فلسطينيين وأُصيب 36 آخرون ليل السبت/الأحد بعد اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة في الضفة الغربية.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان بـ"استشهاد شابين، أحدهما في بلدة طمون قرب طوباس، والآخر في مخيم عسكر للاجئين قرب نابلس".

وأشارت إلى أن الشاب رماح قطيشات استُشهد برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة طمون قرب طوباس، فيما استُشهد شاب في مخيم عسكر لم تعرف هويته بعد.

وكانت قوات إسرائيلية قد اقتحمت فجر الأحد بلدة طمون جنوب طوباس وانتشرت في عدة أحياء فيها، واعتقلت عدداً من مواطنيها، حسب مصادر محلية.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) في وقت سابق من ليل السبت/الأحد باستشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الجيش الإسرائيلي التي اقتحمت بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله.

وأضافت الوكالة: "أعلن مستشفى الشهيد ياسر عرفات في مدينة سلفيت عن استشهاد الشاب ناصر عبد اللطيف البرغوثي (30 عاماً) من بيت ريما متأثراً بإصابته الحرجة برصاص الاحتلال".

بدورها قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان إنّ طواقمها تعاملت مع 36 إصابة بالرصاص الحي في محافظات نابلس ورام الله وجنين وطولكرم فجر الأحد.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إنّ " قوات الاحتلال أجبرت عائلة الشهيد حسن قطناني على الخروج من منزلها قبل أن تفجّره".

يُذكر أن قطناني استُشهد مع معاذ المصري وإبراهيم جبر برصاص القوات الإسرائيلية بعد اقتحامها البلدة القديمة من مدينة نابلس في 4 مايو/أيار الماضي.

وقال مراسل قناة TRT عربي إنّ اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال التي اقتحمت مخيمَي عسكر وبلاطة تخللها تفجير عبوات ناسفة.

ومنع جنود الجيش الإسرائيلي طواقم الإسعاف من الدخول إلى مخيم عسكر القديم واعتدوا على مركبة الإسعاف، وفق وفا.

وأفاد شهود عيان بأن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت عدة أحياء من مدينة جنين وبلدة السيلة الحارثية غرباً، ودارت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال.

كما اعتقلت القوات فجراً 5 شبان من بلدة برقة شمال غرب نابلس، وكانت قد اعتقلت 3 شبان من بلدة عورتا جنوب المدينة، حسبما أفادت مصادر محلية.

ومساء السبت اعتدى جنود إسرائيليون ومستوطنون على فلسطينيين في قرية سوسيا ببلدة يطا جنوب الخليل.

وقال منسق لجان الحماية والصمود بمسافر يطا وجبال جنوب الخليل فؤاد العمور لوفا إنّ "جنود الاحتلال ومستوطنين بسوسيا شرق يطا جنوب الخليل اعتدوا بالضرب والسبّ على مواطنين، وطالبوهم تحت التهديد بالرحيل عن منازلهم غداً وإلا سيواصلون مهاجمتهم يومياً".

كما هاجم مستوطنون تحت حماية قوات الجيش منطقة خلايل اللوز جنوب بيت لحم، كما تجمعوا قرب بلدة زعترة شرقاً.

وتشهد الضفة الغربية تصاعداً في اعتداءات الجيش الإسرائيلي على مدن ومحافظات الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الحالي، حيث وصل عدد الشهداء إلى 114 شهيداً وتجاوز عدد المعتقلين حاجز 1500 أسير.

وخلال الفترة ذاتها قتلت حركة حماس أكثر من 1400 إسرائيلي وأصابت 5132، وفق وزارة الصحة الإسرائيلية، كما أسَرَت ما يزيد على 220 إسرائيلياً، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب في مبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء.