أعربت عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة عن تزايد قلقها منذ توسيع جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته البرية في القطاع.

وقال منتدى عائلات الأسرى والمفقودين في بيان: "هذه الليلة كانت الأصعب على الإطلاق... على خلفية العملية الكبيرة للجيش الإسرائيلي في القطاع".

وأضاف أن الأسرى معرضون لنفس القصف العنيف مثل السكان الفلسطينيين، وأن عائلاتهم تعاني من "القلق وخيبة الأمل" لأن "الغزو البري" الإسرائيلي سيعرضهم لمزيد من الخطر.

وفي احتجاج أمام مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب، تجمّع العشرات حاملين صور الأسرى وهم يهتفون: "أعيدوهم الآن".

وقالت ميراف ليشم جونين، التي يُعتقد أن ابنتها ضمن الأسرى، إنّ أيّ عملية عسكرية يجب أن تأخذ في الاعتبار مصير ذويهم الذين باتوا بمعزل عن العالم الخارجي منذ ثلاثة أسابيع.

وقالت إنّ العائلات تعتقد أن إبرام صفقة مبادلة تشهد إطلاق سراح جميع السجناء الفلسطينيين في إسرائيل مقابل جميع الأسرى سيحظى بدعم شعبي واسع.

وكان رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار قد قال في بيان نُشر أمس السبت عبر منصة تليغرام: "جاهزون فوراً لعقد صفقة تبادل تشمل الإفراج عن جميع الأسرى في سجون الاحتلال مقابل الإفراج عن جميع الأسرى لدى المقاومة".

لكنّ متحدث الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، وصف استعداد حماس للإفراج عن الأسرى بأنه "إرهاب نفسي بشكل ساخر لممارسة الضغط".

وهناك ما يزيد على 220 إسرائيلياً أسَرَتهم حماس إثر هجوم نفذته في منطقة "غلاف غزة" في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب في مبادلة أكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني بهم، بينهم أطفال ونساء.

وتشنّ إسرائيل منذ 23 يوماً عملية عسكرية في قطاع غزة، أطلقت عليها اسم "السيوف الحديدية"، دمرت أحياء بكاملها، وأوقعت 7703 شهداء، بينهم 3195 طفلاً، و1863 سيدة، إلى جانب 19743 أصيبوا بجراح مختلفة.