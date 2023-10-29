سياسة
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ألطون: لن نتغافل عن الجرائم الإسرائيلية ولن نترك فلسطين وحدها
قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون إن بلاده لن تسكت عن الجرائم التي ترتكبها إسرائيل ضد المدنيين في غزة. وأكد أن الشعب التركي أعلن خلال "تجمع فلسطين الكبير" أنه لن يترك فلسطين وحدها.
ألطون: لن نتغافل عن الجرائم الإسرائيلية ولن نترك فلسطين وحدها
ألطون: إذا كان هناك من يحلم بعرقلة نهوض تركيا فننصحهم بالتخلي عن هذا الحلم. / صورة: AA
29 أكتوبر 2023

أكد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون أن الشعب التركي أعلن للعالم أنه لن يترك فلسطين وحدها، خلال "تجمع فلسطين الكبير" السبت.

جاء ذلك في منشور عبر حسابه في منصة إكس، شدد فيه على أن الرئيس رجب طيب أردوغان لا يزال يصدح بالحقيقة ضد النفاق والجبن الذي تظهره ما تسمى بالدول المتحضرة والديمقراطية.

وأشار إلى أنهم لن يتغافلوا عن جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل ضد المدنيين الأبرياء، وقال: "أظهر شعبنا بشكل لا ينسى دعمه وروح تضامنه مع أشقائنا الفلسطينيين، وأعلنا للعالم خلال تجمع فلسطين الكبير في إسطنبول أننا لن نترك فلسطين وحدها".

وشهدت إسطنبول السبت إقامة فاعلية تجمع فلسطين الكبير بمشاركة الرئيس أردوغان وبحضور آلاف المواطنين من أجل التعبير عن تضامنهم مع فلسطين وتنديداً بهجمات إسرائيل ضد الفلسطينيين.

وأوضح ألطون أن تركيا بذلت كل ما في وسعها من أجل إرسال المساعدات الإنسانية (إلى غزة) والوصول إلى اتفاق هناك.

واستدرك بالقول: "إلا أن إصرار الجانب الإسرائيلي على العنف يظل أكبر عقبة أمام جهودنا، ومع الأسف نرى أنهم ضمن جهود التطهير العرقي فقط في غزة".

ودعا العالم إلى النهوض واتخاذ إجراءات مشتركة ضد إسرائيل، مضيفاً: "إنّ تصويت الأمم المتحدة يشكل خطوة في الاتجاه الصحيح، ويظهر أن إسرائيل أصبحت معزولة في أعين المجتمع الدولي".

وأردف: "أولئك الذين يحمون إسرائيل باستخدام حق النقض في مجلس الأمن الدولي يجب أن يخجلوا من دعمهم لحرب إسرائيل ضد المدنيين، وسنواصل الضغط من أجل وقف إطلاق النار، وسنبقي أبوابنا مفتوحة أمام المبادرات الدبلوماسية".

وتشن إسرائيل منذ 23 يوماً عملية عسكرية في قطاع غزة أطلقت عليها اسم "السيوف الحديدية"، دمرت أحياء بكاملها، وأوقعت 7703 شهداء، بينهم 3195 طفلاً، و1863 سيدة، إلى جانب 19743 أصيبوا بجراح مختلفة.

وخلال الفترة ذاتها قتلت حركة حماس أكثر من 1400 إسرائيلي وأصابت 5132، وفق وزارة الصحة الإسرائيلية، كما أسَرَت ما يزيد على 220 إسرائيلياً، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب في مبادلة أكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني بهم، بينهم أطفال ونساء.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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