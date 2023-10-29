هنأ وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الشعب التركي بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية في 29 أكتوبر/تشرين الأول عام 1923.

وقال عبر منصة إكس، الأحد: "في الذكرى المئوية لتأسيسها، نشهد بفخر رؤية جمهوريتنا التي أسسها مصطفى كمال أتاتورك ترتقي إلى مستوى أعلى تحت قيادة رئيسنا رجب طيب أردوغان".

وأشار إلى أن "تركيا بصفتها رمزاً للسلام والتعقل والعدل والثقة ستواصل اتخاذ خطوات جريئة وحازمة من أجل عالم أكثر عدلاً عبر سياستها الخارجية الوطنية التي تستمد قوتها من الإمكانات والفرص التي تمتلكها".

وأضاف: "أهنئ شعبنا من كل أعماق قلبي بالعيد (الجمهورية)، وأستذكر بالرحمة والشكر جميع أبطال حرب الاستقلال التي توّجت بتأسيس جمهوريتنا".

وتحتفل تركيا بـ"عيد الجمهورية" في 29 أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام.