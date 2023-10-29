سياسة
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كتائب القسام تعلن التصدي لتوغل إسرائيلي وتنفيذ عدة عمليات قنص شمال غزة
قالت كتائب القسام إنها تصدت لقوات إسرائيلية متوغلة شمال قطاع غزة، واستهدفت  آليات عسكرية ونفّذت عدة عمليات قنص، فيما اعترف جيش الاحتلال بإصابة ضابط بجروح خطيرة وجندي بجروح متوسطة في حادثين منفصلين شمال غزة.
كتائب القسام تعلن التصدي لتوغل إسرائيلي وتنفيذ عدة عمليات قنص شمال غزة
القسام تتصدى لتوغل إسرائيلي شمال غرب بيت لاهيا. / صورة: AP
29 أكتوبر 2023

أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، الأحد أنها تتصدى لقوات إسرائيلية متوغلة شمال غرب بيت لاهيا (شمال قطاع غزة) واستهدفتها بنيرانها.

وأضافت الكتائب في بيان: "يواصل مجاهدو القسام تصديهم للقوات الصهيونية المتوغلة في منطقة الأمريكية شمال غرب بيت لاهيا".

وتابعت أن مقاتليها "خاضوا معها (القوات) اشتباكات مسلحة واستهدفوا آليات العدو بقذائف الياسين 510 الترادفية وقذائف الهاون، ونفذوا عدة عمليات قنص".

وأكملت القسام: "اعترف العدو بإصابة عدد من جنوده في الاشتباكات مع مجاهدينا الذين لا يزالون يسددون ضرباتهم إلى القوات المعادية".

والأحد، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيانٍ إصابة ضابط بجروح خطيرة وجندي بجروح متوسطة في حادثين منفصلين شمال غزة.

وهذه أول إصابات يعلن عنها الجيش منذ شروعه بعمليات برية في غزة مساء الجمعة الماضي.

ولليوم الثالث والعشرين على التوالي يشن الجيش الإسرائيلي غارات مكثفة على غزة ويرتكب اعتداءات في الضفة الغربية، ما أسفر إجمالاً عن استشهاد 7814 فلسطينياً، بينهم 114 في الضفة، وإصابة 21693، حسب تليفزيون "فلسطين" (رسمي) صباح الأحد.

وقتلت حركة حماس أكثر من 1400 إسرائيلي وأصابت 5132، وفقاً لوزارة الصحة الإسرائيلية. كما أسَرَت ما لا يقل عن 229 إسرائيلياً، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب في مبادلة أكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني بهم، بينهم أطفال ونساء، في سجون إسرائيل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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