سياسة
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أردوغان: تركيا ورثت الدول السابقة ونسعى لتعزيز جمهوريتنا في مئويتها الثانية
قال الرئيس رجب طيب أردوغان إن الجمهورية التركية ورثت الدول السابقة التي أسسها الشعب التركي في المنطقة من الدولة السلجوقية إلى الدولة العثمانية، مؤكداً السعي لتعزيز الجمهورية في مئويتها الثانية.
أردوغان: تركيا ورثت الدول السابقة ونسعى لتعزيز جمهوريتنا في مئويتها الثانية
أردوغان: اليوم، نشهد حماسة وفخر إدراك الذكرى المئوية لتأسيس جمهوريتنا / صورة: AA
29 أكتوبر 2023

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأحد، السعي للتعزيز الجمهورية التركية وإعدادها للقرن الجديد، "بالإلهام الذي نستمده من تاريخنا العميق وقيمنا القديمة".

وجاء ذلك في بيان بمناسبة حلول الذكرى المئوية الأولى لتأسيس الجمهورية في 29 أكتوبر/تشرين الأول 1923.

وأضاف أردوغان: "اليوم، نشهد حماسة وفخر إدراك الذكرى المئوية لتأسيس جمهوريتنا".

وقال إن "جمهورية تركيا التي نحتفل اليوم بالذكرى المئوية لتأسيسها بحماس كبير، آخر دولة أسسناها فوق هذه الأراضي".

وبيّن أن الجمهورية ورثت الدول السابقة التي أسسها الشعب التركي في المنطقة من الدولة السلجوقية إلى الدولة العثمانية.

وشدد أردوغان، على أن أهم واجب له "العمل على استمرار الجمهورية، التي ولدت وحيدة بلا داعم، حسب تعبير الغازي مصطفى كمال أتاتورك، إلى الأبد".

وأكد عزم بلاده على إنشاء "قرن تركيا" في المئوية الثانية للجمهورية، رغم التنظيمات الإرهابية التي تعتبر "أدوات القوى الإمبريالية، ورغم المحتلين الذين ما زالوا على نهجهم السابق قبل قرن".

وفي وقت سابق الأحد، هنأ أردوغان الأتراك بمناسبة الذكرى المئة لتأسيس الجمهورية في 29 أكتوبر/تشرين الأول عام 1923.

جاء ذلك في رسالة نشرها أردوغان عبر حسابه بمنصة إكس، الأحد، قال فيها: "نشهد بفخر وحماسة الوصول إلى الذكرى المئوية لتأسيس جمهوريتنا".

وأضاف: "أهنئ من أعماق قلبي جميع مواطنينا في تركيا والقاطنين في كل أنحاء العالم بعيد الجمهورية 29 أكتوبر/تشرين الأول".

وأردفت: "سنواصل العمل بكل طاقتنا من أجل رفعة الجمهورية التركية التي أسسناها عبر بذل تضحيات كبيرة قبل 100 عام، وإيصالها إلى مستوى يضاهي الحضارات المعاصرة".

وتحتفل تركيا بـ"عيد الجمهورية" في 29 أكتوبر/تشرين الأول من كل عام، وهي ذكرى إعلان الجمهورية على يد مؤسسها مصطفى كمال أتاتورك عام 1923.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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