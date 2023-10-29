توجَّه مسؤولون أتراك بالتهاني الحارة للشعب التركي بمناسبة الذكرى المئوية الأولى لإعلان الجمهورية التركية.

وهنأ رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش الشعب التركي بمناسبة الذكرى المئة لتأسيس الجمهورية في 29 أكتوبر/تشرين الأول عام 1923.

وأعرب قورتولموش في رسالة نشرها الأحد بهذه المناسبة عن شكره "لجميع النواب الذين عملوا في البرلمان ويُعتبرون ممثلي الإرادة الوطنية الذين ناضلوا من أجل الاستقلال ضد جيوش الاحتلال الإمبريالي وتوّجوا حرب الاستقلال بالنصر".

وقال: "نسعى جاهدين لتتويج إيمان وجهود شعبنا العزيز نحو بناء تركيا المستقلة بالكامل والوصول إلى مستوى الحضارات المعاصرة عبر قرن تركيا".

وأضاف: "وصلنا نحن جمهورية تركيا إلى هذه النقطة من خلال تحقيق تقدم كبير في كل المجالات، وسنواصل النضال من أجل أن ينتصر الحق والخير والجميل. 100 عام سعيد".

بدوره أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان عبر منصة إكس، في عيد الجمهورية، أن "تركيا بصفتها رمزاً للسلام والتعقل والعدل والثقة ستواصل اتخاذ خطوات جريئة وحازمة من أجل عالم أكثر عدلاً عبر سياستها الخارجية الوطنية التي تستمد قوتها من الإمكانات والفرص التي تمتلكها".

وأضاف: "أهنئ شعبنا من كل أعماق قلبي بالعيد (الجمهورية)، وأستذكر بالرحمة والشكر جميع أبطال حرب الاستقلال التي توّجت بتأسيس جمهوريتنا".

من جهته احتفل رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون، الأحد، بحلول الذكرى المئوية الأولى لتأسيس الجمهورية في بلاده، قائلاً: "نشعر بحماسة اليوم الأول من حقبة سنحقق فيها عديداً من النجاحات".

وفي بيان نشره ألطون بهذه المناسبة أوضح أن "الجمهورية أثمرت بعد عمل نضالي متميز وغير مسبوق في تاريخ العالم، ممتزجة بحب لا محدود للوطن والأمة".

وأضاف: "نحن لا نعيش فخرَ وسعادةَ مضيّ قرن كامل على الجمهورية، وإنما نعيش كذلك حماسة اليوم الأول من حقبة سنحقق فيها عديداً من النجاحات ونشهد فيها الغد الجميل".

ولفت إلى أن بلاده فتحت أبواب "قرن تركيا" بالأمل والفرح والفخر الكبير، و"هو المكافأة المستحقة للتضحيات والجهود التي بذلتها أمتنا الحبيبة طوال قرن كامل منذ تأسيس الجمهورية".

و"قرن تركيا" رؤية أعلنها الرئيس أردوغان أواخر 2022، وتتضمن برامج وأهداف الجمهورية التركية في مئويتها الثانية التي تدخلها البلاد في 29 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وتحتفل تركيا بـ"عيد الجمهورية" في 29 أكتوبر/تشرين الأول من كل عام، وهي ذكرى إعلان الجمهورية على يد مؤسسها مصطفى كمال أتاتورك عام 1923.