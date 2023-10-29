سياسة
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غوتيريش: الوضع في غزة يزداد يأساً ساعة بعد ساعة
دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، مؤكداً أن الوضع في القطاع يزداد سوءاً ساعة بعد ساعة.
غوتيريش: الوضع في غزة يزداد يأساً ساعة بعد ساعة
غوتيريش يجدد دعوته إلى وقف إطلاق نار في غزة / صورة: AA
29 أكتوبر 2023

جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأحد، دعوته إلى وقف إطلاق نار في قطاع غزة لوضع حد لـ"كابوس" إراقة الدماء.

وقال غوتيريش خلال زيارة إلى العاصمة النيبالية كاتماندو "الوضع في غزة يزداد يأساً ساعة بعد ساعة"، مبديا أسفه لـ"تكثيف إسرائيل عملياتها العسكرية بدل إعلان هدنة إنسانية مدعومة من الأسرة الدولية في ظل حاجة ماسة إليها".

ووصل غوتيريش إلى نيبال في زيارة تستمر أربعة أيام بعدما أجرى محادثات في قطر.

وأكد أن "عدد المدنيين الذين قتلوا وجرحوا غير مقبول إطلاقاً"، مضيفاً أن "العالم يشهد كارثة إنسانية تقع تحت أنظارنا".

وتابع غوتيريش: "أكثر من مليوني شخص محرومون من مقومات الحياة الأساسية من طعام وماء وملجأ وعناية طبية دون أن يكون لديهم مكان آمن يذهبون إليه، فيما يتعرضون لقصف متواصل. أحض كل الذين يتولون مسؤوليات على التراجع عن حافة الهاوية".

وجدد دعوته "إلى وقف إطلاق نار إنساني فوري وإطلاق سراح جميع الرهائن بدون شروط وتسليم مساعدة إنسانية متواصلة على نطاق يلبي حاجات سكان غزة".

وتابع في السياق ذاته "علينا أن نتكاتف لوقف هذا الكابوس".

وتشن إسرائيل منذ 23 يوماً عملية عسكرية في قطاع غزة أطلقت عليها اسم "السيوف الحديدية"، دمرت أحياء بكاملها، وأوقعت 8005 شهداء، بينهم 3342 طفلاً، و2062 سيدة، إلى جانب 19743 أصيبوا بجراح مختلفة.

وخلال الفترة ذاتها قتلت حركة حماس أكثر من 1400 إسرائيلي وأصابت 5132، وفق وزارة الصحة الإسرائيلية، كما أسَرَت ما يزيد على 220 إسرائيلياً، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب في مبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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