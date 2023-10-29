تلقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، مجموعة من التهاني من رؤساء دول وحكومات بمناسبة الذكرى المئوية الأولى لتأسيس الجمهورية التركية.

وتحتفل تركيا بـ"عيد الجمهورية"، في 29 أكتوبر/تشرين الأول من كل عام، وهو ذكرى إعلان الجمهورية عام 1923.

في السياق، عرضت صورة العلم التركي على المعالم الشهيرة في العاصمة القطرية الدوحة في هذه المناسبة.

وفي برقية تهنئة صادرة عن الكرملين، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: إن تركيا تتمتع بمكانة مرموقة على المسرح العالمي.

وفي البرقية الموجهة إلى نظيره رجب طيب أردوغان، أضاف بوتين: "تغلبت بلادكم خلال القرن الماضي على عديد من التحديات وحققت نجاحات مشهودة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها".

وأعرب عن ثقته بمواصلة التطوير المستمر للعلاقات الثنائية من جميع الجوانب لصالح شعبَي البلدَين الصديقَين وبناء نظام عالمي أكثر عدالة وديمقراطية.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا) أن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بعث برقية تهنئة للرئيس أردوغان.

وقالت قنا: "بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، برقية تهنئة إلى أخيه فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الشقيقة، بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية".

بدوره، هنأ رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو نظيره التركي في هذه المناسبة.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي في الرئاسة البيلاروسية أن لوكاشينكو قال في برقية إلى أردوغان إن "تركيا حققت نجاحاً كبيراً في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والإنسانية خلال 100 عام، واكتسبت سلطة قوية على الساحة الدولية مشاركاً نشطاً في حل المشاكل الإقليمية والعالمية".

من جانبه هنا وزير الإعلام والثقافة والسياحة الصومالي، داود أويس، تركيا بمناسبة عيد الجمهورية.

وقال عبر منشور في موقع إكس: "إيمانكم الراسخ بالديمقراطية والتنمية وبناء الأمة كان مصدر إلهام لنا".

وفي العاصمة القرغيزية بيشكك، أقامت السفارة التركية مراسم احتفال في حديقة أتاتورك، بدأت بوضع إكليل من الزهور على نصب أتاتورك والوقوف دقيقة صمت، تلاها عزف النشيد الوطني لتركيا.

وشارك في المراسم، السفير التركي أحمد صادق دوغان، الذي قال في كلمته: إن جذور جمهورية تركيا شجرة معمرة تمتد إلى قرون متحلية بالقوة التي تستمدها من تقاليد الدولة القديمة وأمتها البطولية.

وتشهد المدن التركية المختلفة احتفالات وفاعليات لإحياء الذكرى المئة لإعلان الجمهورية التركية، بمشاركة شعبية ورسمية ضمت شخصيات حزبية ومسؤولين في الحكومة والدولة التركية.