قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، الأحد، إنها تلقت تهديداً شديد اللهجة من القوات الإسرائيلية بالإخلاء الفوري لمستشفى القدس بقطاع غزة تمهيداً لقصفه.

وأضافت في بيان: "تلقينا الآن تهديدات شديدة اللهجة من قوات الاحتلال بالإخلاء الفوري لمستشفى القدس بقطاع غزة كونه سيُقصف".

وأشارت إلى أنه "منذ ساعات الصباح يشهد محيط مستشفى القدس غارات متواصلة أدى إلى تدميره بالكامل".

وتشن إسرائيل منذ 23 يوماً عملية عسكرية في قطاع غزة أطلقت عليها "السيوف الحديدية"، دمرت أحياء بكاملها، وأوقعت 8005 شهداء، بينهم 3342 طفلاً، و2062 سيدة، إلى جانب 19743 أصيبوا بجراح مختلفة.

وخلال الفترة ذاتها قتلت حركة حماس أكثر من 1400 إسرائيلي وأصابت 5132، وفق وزارة الصحة الإسرائيلية، كما أسَرَت ما يزيد على 220 إسرائيلياً، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب في مبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء.